«Клиенты похищают девушек и на спор садятся на раскаленную печь»

УКРАЛ «НЕВЕСТУ» И ПРИНЕС В САУНУ

Как и в большинстве саун, у нас есть свой мини-отель с номерами. Помню, как-то раз приезжает мужик в полчетвертого утра, просит номер. Выдала ему ключи, он вышел на улицу и через две минуты вернулся, неся на плече девушку, завернутую в спальный мешок! У меня глаза на лоб полезли! Но связываться с ним в одиночку побоялась, вызвала охрану. Оказалось, он эту девушку где-то в клубе напоил и решил украсть. Жаль, что она на него заявление писать не стала.

Есть несколько типажей клиентов. Очень быстро я научилась распознавать их практически с первого взгляда. Четверо из десяти - нормальные, адекватные люди. Второй тип - гуляка, которому главное, чтобы было побольше алкоголя.

«ВСЕ В КРОВИ, КАК НА БОЙНЕ»

Отдельная категория - военные, силовики, приезжие из ближнего зарубежья и студенты. Эти гуляют так, что стены трясутся. Регулярно вызываю скорую. То двое умников поспорят, кто дольше на печке просидит - и обоих в итоге в ожоговое отделение увозят. То буйные клиенты поножовщину устроят. А как-то проходил мальчишник перед свадьбой, гости напились, разбили бутылки, потом купаться пошли, вылезли, ноги все себе изрезали. Когда зашла в номер, весь пол, стены в крови были - как на бойне! У жениха особенно нога пострадала. Даже не знаю, как он жениться поехал.

Трое из десяти - похотливые кобели, которым нужны девочки по вызову. У каждой сауны есть свой человек, поставляющий этих «девочек». Как-то отрывался у нас 70-летний дед. Поругался, говорит, с бабкой, давайте мне девочек. Объелся виагры, напился коньяка и зажигал всю ночь. А утром сел у входа и сидит. Боюсь теперь, говорит, к бабке возвращаться. Всю ее заначку прогулял, убьет! Долго сидел, с духом собирался.

А недавно ночью из одного номера выбегает мужик с телефоном и орет: «Тихо все, мне жена звонит!» И все - знакомые и незнакомые, пьяные и трезвые - в тот же миг замолчали. А он в трубку соловьем заливается: в командировке, засиделся на работе, проект сложный, но уже обратно еду! И все молчали! Вот это я понимаю, мужская солидарность!

КОМПЕТЕНТНО

«Избегайте саун в подвалах!»

Дмитрий ВОЛОБОЕВ, инженер-строитель:

- В общих отделениях в больших банях обычно стараются соблюдать правила безопасности. Но в маленьких частных саунах обшитые деревом стены парной и горячая печка рядом создают опасность пожара. А в бане человек расслабленный, часто еще и выпивший, реакция у него снижена. Поэтому важно, чтобы были четкие пути эвакуации, горящие табло с надписью «запасной выход». Особенно если в сауне одновременно более десяти посетителей. В зоне повышенного риска - сауны в подвалах. Таких подвальных саун лучше избегать.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Что можно, а что нельзя делать в парилке

- Желательно делать несколько коротких заходов в парилку, а не стараться высидеть там до победного. И уж тем более не устраивать соревнования, кто кого пересидит. Кстати, пот - отнюдь не показатель того, что вы пропарились или не пропарились. Это зависит только от водно-солевого обмена конкретного человека.

- Когда тело разогрето, полезно сделать в бане небольшую разминку. Но здесь ключевое слово - «небольшую»: устраивать фитнес-марафон в парной точно не стоит. И если у вас проблемы с сердцем, тоже лучше не рисковать.

- Голову в парилке обязательно прикрывать, лучше всего - специальными банными фетровыми шапочками.

- В сауне полезно побольше пить, но только безалкогольные напитки.

- Масло, которое продают якобы «для бани» или «для сауны», ни в коем случае не стоит лить на камни. На них остается нагар, который потом вместе с паром окажется в ваших легких. Если уж так хочется чего-нибудь ароматного, используйте водные отвары. Или капните маслом на деревянные стенки - оттуда оно будет выделяться постепенно. А еще можно заварить апельсиновые или лимонные корки, эффект отличный.

- А вот мятой и ментолом в парилке злоупотреблять не стоит - это опасно для сердца, на которое и так приходится солидная нагрузка.