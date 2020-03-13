Настоящая жесть о деревянном человечке

На экранах страшная сказка "Пиноккио" от режиссера Маттео Гарроне. Посмотреть ее горячо рекомендую, а вот детей лучше оставить дома. "Пиноккио" - это вам не "Золотой Ключик" и не кучерявый курносый симпатяжка- Буратинка.

В фильме итальянского режиссера деревянная кукла - жутковатое существо, опалённое огнём преисподней; трикстер, балансирующий между миром живых и мертвых.

Интересно, что автор всемирно известной сказки, итальянец Карло Коллоди создавал в начале 19 века своего деревянного человечка, глядя на реального прототипа, инвалида войны и лилипута Санчеса Пиноккио. Санчо был обрубком: без ног, с обезображенным лицом. Но после того как деревянных дел мастер по имени Карло сделал ему протезы, и деревянную накладку, чтобы скрывать дырку на лице, Пиноккио начал работать в цирке. Он показывал разные акробатические номера, пока не погиб в результате несчастного случая.

Странно, что именно этого персонажа Коллоди сделал героем своей детской сказки. Но еще более странно, что в первом варианте "Пиноккио" несчастный герой тоже погибает, будучи повешенным Котом и Лисом. Такие у итальянцев сказки. Потом, правда, Коллоди пришлось серьезно перерабатывать сказку, но веселого в ней по-прежнему мало. Поскольку фильм Маттео Гаррони называют самой точной экранизацией произведения Коллоди, нужно быть готовым к потрясениям.

"Пиноккио" - история о пути, который необходимо преодолеть, чтобы окончательно родиться. Согласно экранизации, для этого нужно услужить всем. И особенно расстараться перед Мертвой Женщиной. Она же - девочка с голубыми волосами, она же Мальвина в версии Толстого.

Девочка с голубыми волосами умерла?

Да-да, девочка с голубыми волосами - это мертвец. Странности относительно Мальвины можно было заметить еще у Алексея Николаевича: волосы подозрительного оттенка, загадочная свита в виде черного мефистофельского пуделя и призракообразного страдальца-Пьеро...

Но то, о чем русские читатели "Буратино" могли только догадываться, у Коллоди проговорено четко. Мальвина - действительно не жива и нисколько этого не скрывает.

"Зря стучишь, в этом доме все умерли", - говорит она, когда Пиноккио, спасаясь от грабителей, тарабанит в двери дома.

- А как же ты? - недоумевает Пиноккио.

- Я тоже умерла и жду, когда принесут гроб, - спокойно отвечает девочка.

Пиноккио Русский трейлер (2020)..

Лишь после собственной смерти через повешение Пиноккио удается попасть в её заросший паутиной дом.

- Он скорее жив, чем мертв. Нет, он, скорее, мертв, чем жив», - не могут прийти к консенсусу врачи во главе со сверчком, которого сам же Пиноккио ранее убил молотком за занудство.

Время в сказке Гарроне течет нелинейно. Оно круглое. Сцены пребывания Пиноккио в доме феи - это и возможный сценарий его неосознанной жизни и - изображение послесмертия, сотканного из сюрреалистических картин и воспоминаний умершей женщины. Связанный невидимыми нитями с ней, Пиноккио постоянно возвращается в пыльное жилище, каждый раз становясь участником событий ее прошлого: в роли куклы, любовника, сына.

- Ты кукла, - унижает она Пиноккио. - Ты родился и умрешь куклой.

- Я хочу стать человеком, - возражает деревянный человечек.

- Чтобы стать человеком, кукла должна стать послушной куклой, - рассуждает фея.

Пиноккио решительно не оправдывает её чаяний. Он недостаточно послушен, он постоянно обманывает ее.

То, какого рода этот обман, - показано прозрачно. Во время одного из эпизодов задушевного общения у Пиноккио вдруг начинает расти нос... После этого девочка с голубыми волосами исчезает и во время следующего визита в странный дом Пиноккио встречает уже повзрослевшая голубоволосая женщина.

- Как ты так сделала? - удивляется Пиноккио.

- Так бывает, - качает она головой.

Чего хочет женщина?

Фея с голубыми волосами - одновременно хозяйка, жена и мертвая мать главного героя. Неоформившаяся любовь к ней обуславливает выбор Пиноккио между жизнью и смертью. Не раз куклу склоняют к тому, чтобы выбрать смерть.

- Может быть, ты хочешь умереть? - интересуется фея и уже зовет черных зайцев с гробом.

- Ты должен лечь в него, нас уже позвали. Нельзя уносить пустой гроб, - стращают зайцы.

Но деревянный человечек наотрез отказывается от такой перспективы в пользу еще неизвестной ему жизни.

Здесь надо подчеркнуть, что жизнь - вовсе не та, в какую привел его папа Джепетто (читай, Иосиф). Мирок, где появился на свет Пиноккио - странноват и нереален. Куклы, люди, звери в нем живут примерно на равных, не поднимая головы.

Им не удивительно, что человечек из дерева живой. Им странно другое.

- Ты кукла? - удивляются они Пиноккио. - А где твои нити?

О том, что за нити должен кто-то дергать, они не догадываются: поскольку их нижний мир просто не позволяет видеть выше определенного уровня. Эти существа готовы к дальнейшему сужению пространства. Когда папашу Джепетто проглатывает рыба, он уговаривает деревянного сына оставить его в брюхе, утверждая, что все не так и плохо. Можно также рыбачить, и даже есть, куда поставить кровать.

Пиноккио хочет другой свободы. Но для того чтобы выйти за пределы своего чистилища, он должен уладить взаимоотношения с женщиной. Сделать это сложнее, чем договориться мужчинами.

Карабас-Барабас - добрый педофил. Ему нужны поцелуи от Пиноккио и тогда он отпустит человечка из логова.

Прохиндеи Лис и Кот хотят только халявных денег.

Обезьяна-судья даст человечку свободу тогда, когда он научится лгать.

Он даёт им все это. Но понять, что хочет женщина - не может.

Его жгут, вешают, топят, пожирают рыбы. На пути к жизни он проходит сквозь множество мученических смертей, искупая "вину" до тех пор, пока сама женщина не решает его простить. Так он умирает в последний раз в ее объятьях, чтобы воскреснуть уже не игрушкой, а настоящим мальчиком, в яслях, в окружении овец.

Все мы несем на себе отпечаток обиды тех, кто шел за нами. "Разве мама любила такого желто-серого, полуживого и всезнающего, как змея", - вопрошал Ходасевич.

Инвалид Пиноккио, Буратино и даже Карлсон - дети Карла, «свободного человека», как переводится имя "Карл" с древнегерманского. От скуки и одиночества столяр создает себе игрушку, чья настоящая свобода зависит от воли мертвой женщины, живущей внутри. Именно ей решать, простить ли игрушку, когда-то не оправдавшую ее ожиданий.