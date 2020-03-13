В Американской хоккейной лиге стали проводиться Вечера русского наследия

В Северной Америке вот уже два года действует проект Вечеров русского наследия в Национальной хоккейной лиге (NHL).

Вечера проводятся до или после матчей команд NHL, в которых играют выходцы из России. В ходе встреч есть возможность встретиться и пообщаться с хоккеистами, посмотреть выступления фольклорных коллективов организаций российских соотечественников, приобрести сувениры.

Администрации хоккейных клубов приветствуют такую инициативу, которая позволяет им среди прочего привлечь на трибуны больше болельщиков.

На текущий сезон запланировано 12 таких встреч, одна из которых состоялась на арене Prudential в Ньюарке (штат Нью-Джерси), на ледовом поле которой сыграли «Нью-Джерси Девилз» и «Питтсбург Пингвинз».

Центральным нападающим команды гостей является легендарный Евгений Малкин. Другой россиянин, Никита Гусев играет за команду «дьяволов». Их поддерживали более сотни русскоязычных болельщиков, специально приехавших на матч.

Кавказские танцы исполнил детский коллектив «Свет», представлявший бруклинскую общину горских евреев. Видеоролик с зажигательным танцем разместило в своем Твиттере посольство Российской Федерации в Вашингтоне. В сообщении говорится: «Любите ли вы кавказские танцы, как любим их мы?». Журналист американского бюро турецкого информагентства «Анадолу» Савфан Аллаверды отреагировал: «Однозначно. А вот вам кое-что получше» и разместил ролик с танцующим Шамилем Басаевым. Дипломаты напомнили представителю СМИ, 49% акций которого принадлежит правительству Турции, что не только в России, но и в США Басаев именуется террористом и опубликовали ссылку на соответствующее определение Госдепа.