Рубль растет на открытии торгов в пятницу 13-го

Пятница, 13 марта, обещала быть жаркой. Но на утренних торгах Московской биржи все было спокойно. Котировки нефти стали расти, поэтому на российский рынок вернулся осторожный позитив. Баррель утром дорожал на 3% - до 35 долларов. Индекс Мосбиржи и рубль прибавляли почти 2%. За доллар давали меньше 74 рублей, а за евро – 82,5 рубля.

Примечательно, что в четверг американские и европейские биржи закрылись крупнейшим обвалом со времен «черного» понедельника 1987 года. Индексы снизились на 10%. Дровишек в огонь паники на финансовых рынках подкинул президент США Дональд Трамп, который, по сути, закрыл страну на карантин. А потом было объявлено, что, скорее всего, отменят и предстоящий чемпионат Европы по футболу.

Напомним, масштабное падение на финансовых рынках началось две недели назад. Причиной стала смесь трех очень негативных факторов. Во-первых, коронавирус. Когда он был локализован только в Китае, биржи снижались, но лишь на опасениях, что замедлится экономика Поднебесной. Теперь, когда страны массово отменяют авиарейсы и закрывают границы на карантин, всем стало ясно, что последствия будут тяжелыми для всей мировой экономики. Потери уже несут авиаперевозчики, туркомпании, гостиничный бизнес, организаторы массовых мероприятий. А дальше, если карантин продлится достаточно долго, пострадают и другие сферы – вплоть до малого бизнеса: кафе, рестораны, магазины.

Вторая причина - срыв сделки ОПЕК+. Ценовая война России, США и Саудовской Аравии за долю энергетического пирога привела к проблемам во всех странах – производителях нефти. В США близки к банкротству многие сланцевые компании, в России снизились доходы бюджета, у Саудовской Аравии растет и без того большая дыра в казне.

И в-третьих, надувшиеся пузыри на фондовых рынках. Очередного финансового кризиса аналитики ждали давно. Даже делали прогнозы, что он произойдет в конце 2020-го или начале 2021 года. Биржи безостановочно росли в течение 10 с лишним лет – со времен кризиса 2008 – 2009 годов. И за это время появилось множество компаний, которые много лет сидят в убытках, но чьи котировки незаслуженно высоки. Эксперты обоснованно считали, что придется время отдавать долги и сбрасывать накопленный жирок. Коронавирус и срыв сделки ОПЕК+ приблизили долгожданную коррекцию на рынках.

По мнению экспертов, плохие времена для мировой экономики продлятся в течение нескольких месяцев, может, полугода. Но рано или поздно наступит переломный момент. Рынки не могут бояться вечно.