От удара у пса вылетел один глаз, а челюсть разорвало на куски": симферопольцы спасли собаку-зомби

Если вам еще не исполнилось 18, или вы просто очень впечатлительны, тогда лучше не смотрите на эти фотографии. В таком состоянии дворняжку днем в четверг, 12 марта, волонтеры нашли на автостанции, недалеко от железнодорожного вокзала Симферополя. Пес лежал в луже крови и истошно скулил, а рядом с ним лил слезу его хозяин, бомж Паша.

- Это было жуткое зрелище. У собаки просто вылетел один глаз, челюсть была разорвана, - рассказала "Комсомолке" Валерия Филатова, волонтер. - На автостанции пса и его хозяина, которые несколько лет живут тут прямо на улице, знали многие. Здесь всегда многолюдно, но почти полдня сотни людей просто проходили мимо, садились в свои автобусы и уезжали, даже не попытавшись помочь.

Об умирающей собаке волонтеры узнали случайно и сразу отправились на автостанцию. Пса отвезли в ветеринарную клинику, где в тот же день провели две операции.

- Спасти глаз не удалось, пришлось его удалить. После этого ветеринары зашили глубокие рваные раны на голове. Сейчас пёс под капельницей. Состояние стабильное, прогноз обнадеживающий. Он сам еще не ест, кормление через шприц, - рассказала "КП" Валерия.

Что случилось с собакой, сейчас пытаются узнать зоозащитники. Ясно только одно: без помощи человека такие травмы пес просто не мог получить. У ветеринаров две версии. Собаку либо жестоко избили, либо сбили на автомобиле.

Скорее всего, в клинике пес пробудет не меньше двух недель. В городе уже собирают деньги на его лечение, а еще ищут для пса-инвалида новый дом.

- В таком состоянии ему просто нельзя возвращаться на улицу. Мы очень надеемся, что найдутся люди, которые смогут его приютить. Это добродушный пес. Даже здесь в клинике, страдая от боли, он ни разу не оскалился на врачей. Терпит и виляет хвостом, - рассказывала Валерия.