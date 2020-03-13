Кучерена сохранил должность председателя Общественного совета МВД России

Председателем Общественного совета при МВД России избран известный адвокат Анатолий Кучерена. В новый состав Общественного совета также вошел народный артист России Владимир Машков. Первое заседание общественного совета прошло под председательство главы МВД РФ Владимира Колокольцева. В ходе мероприятия участники заседания подвели итоги работы совета в 2019 году и утвердили план работы на 2020 год.

Глава ведомства поблагодарил собравшихся за их согласие работать в общественной организации, и выразил надежду, что работа новоизбранного общественного совета при министерстве поможет гражданам найти решения проблемных вопросов в правоохранительной сфере.

Должен отметить, что вы наделены полномочиями комментировать действия полиции и формировать в обществе объективный облик сотрудника полиции, - напомнил участникам собрания Владимир Колокольцев.

Напомним, что в 2013 году пост главы Общественного совета при МВД РФ решил покинуть известный российский поэт-песенник Илья Резник. Его место занял адвокат Анатолий Кучерена, который был переизбран на эту должность в 2017 году.

Отметим, что работают члены Общественного совета при МВД России с общественными организациями и по заявлениям граждан практически круглосуточно и бесплатно. Для тех, кто желает узнать о деятельности совета больше можно обратиться на страницу официального сайта организации.