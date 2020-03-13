2020-03-13T13:09:57+03:00
Общество

Кучерена сохранил должность председателя Общественного совета МВД России

Глава ведомства Владимир Колокольцев напомнил членам совета о необходимости формирования в обществе объективного облика сотрудника полиции [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В новый состав Общественного совета также вошел народный артист России Владимир Машков. Первое заседание общественного совета прошло под председательство главы МВД РФ Владимира КолокольцеваВ новый состав Общественного совета также вошел народный артист России Владимир Машков. Первое заседание общественного совета прошло под председательство главы МВД РФ Владимира КолокольцеваФото: Александр БОЙКО
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Председателем Общественного совета при МВД России избран известный адвокат Анатолий Кучерена. В новый состав Общественного совета также вошел народный артист России Владимир Машков. Первое заседание общественного совета прошло под председательство главы МВД РФ Владимира Колокольцева. В ходе мероприятия участники заседания подвели итоги работы совета в 2019 году и утвердили план работы на 2020 год.

Глава ведомства поблагодарил собравшихся за их согласие работать в общественной организации, и выразил надежду, что работа новоизбранного общественного совета при министерстве поможет гражданам найти решения проблемных вопросов в правоохранительной сфере.

Должен отметить, что вы наделены полномочиями комментировать действия полиции и формировать в обществе объективный облик сотрудника полиции, - напомнил участникам собрания Владимир Колокольцев.

Напомним, что в 2013 году пост главы Общественного совета при МВД РФ решил покинуть известный российский поэт-песенник Илья Резник. Его место занял адвокат Анатолий Кучерена, который был переизбран на эту должность в 2017 году.

Отметим, что работают члены Общественного совета при МВД России с общественными организациями и по заявлениям граждан практически круглосуточно и бесплатно. Для тех, кто желает узнать о деятельности совета больше можно обратиться на страницу официального сайта организации.

В новый состав Общественного совета также вошел народный артист России Владимир Машков.Александр БОЙКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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