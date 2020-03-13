TikTok и МТС предлагают творить во имя добрых дел в рамках федерального конкурса

TikTok, ведущая платформа для коротких видео, и ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, запустили федеральный творческий конкурс «ТикТокер Поколения М». Он дает возможность участникам со всей России продемонстрировать свой талант широкой аудитории и объединяет их усилия для доброго дела: за созданный в рамках конкурса в TikTok контент МТС будет жертвовать деньги на лечение тяжелобольным детям.

«Поколение М» - это флагманский благотворительный проект МТС, который призывает молодых людей помогать тяжелобольным сверстникам через развитие собственных талантов. В то время как TikTok вдохновляет людей на творчество и дает широкие возможности делиться им с помощью коротких видеороликов, он становится идеальной платформой для того, чтобы привлечь талантливую и вовлеченную аудиторию к благотворительной инициативе. TikTok стал партнером МТС и поддержал его инициативу, запустив совместный онлайн-конкурс «ТикТокер Поколения М» для талантливых блогеров и вокалистов со всей страны. Участникам предлагается записать один или несколько коротких видеороликов, демонстрирующих их вокальные возможности, или креативные ролики в формате storytelling/comedy, и разместить их в TikTok с хэштегом #Поколение_М. Все участники конкурса также смогут своим творчеством помочь тяжелобольным детям: за каждое загруженное видео и их просмотры МТС начислит баллы на «Счетчик добра» и направит деньги на помощь детям, нуждающимся в лечении.

Конкурс пройдет в два этапа и закончится 14 апреля. По итогам будут сформированы шорт-листы полуфиналистов по музыкальному и блогерскому направлениям, чьи ролики больше всего понравились пользователям. Из них будут выбраны четыре финалиста, которые смогут выступить вместе со звездами на финальном офлайн-мероприятии проекта «Поколение М»: Blog&Voice» в Санкт-Петербурге, побороться за музыкальный контракт с продюсерским центром «Эколь» или стажировки у популярных блогеров в Москве.

В число наставников проекта вошли певица Полина Гагарина, директор продюсерского центра «Эколь» Татьяна Аникина, молодые вокалисты Акмаль Ходжаниязов, Хабиб и дуэт NANCY&SIDOROV, популярные блогеры TikTok Анриэль (@anriel), Артем Кондратьев (@artemmkeyy), Андрей Федотов (@fedotovandrey), Влад Красавин (@vladkrasavin). Наставники проведут серию онлайн-уроков для начинающих блогеров и певцов и войдут в жюри онлайн-конкурса «ТикТокер Поколения М».

«Уже шестой год мы реализуем проект «Поколение М», направленный на предоставление равных возможностей для образования и развития молодежи со всей страны. Сегодня он объединяет сотни уважаемых мастеров и творческих партнеров, каждый из которых вносит свою ценную экспертизу в процесс поиска и развития талантов. Мы рады, что TikTok, который становится одной из наиболее популярных площадок для творческой самореализации, присоединяется к «Поколению М». Надеемся, что наша коллаборация в рамках проекта поможет дать ребятам не только новые возможности, но и правильную с точки зрения ценностей мотивацию», — отметила руководитель благотворительных программ МТС Екатерина Филатова.

«TikTok дает возможность людям выражать себя через творчество и открыто делиться им со всем миром. Еще мы стремимся объединить наше большое сообщество пользователей, вдохновляя его на добрые дела, и мы с радостью стали партнером МТС в рамках благотворительного проекта «Поколение М», потому что нам близка идея этой инициативы. Проект вовлек множество людей в процесс творческого самовыражения и развития, а также объединил их идеей помощи нуждающимся в лечении», комментирует Надежда Лапина, операционный менеджер TikTok.

О TikTok:

TikTok – это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия - вдохновлять людей на творчество и приносить им радость. Представительства TikTok находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио. www.tiktok.com