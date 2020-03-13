В Москве обокрали директора музыкального лейбла лидера группы "Каста"

Вечером 11 марта в полицию обратился 22-летний A&R директор музыкального лейбла "Respect Production" Игорь Маевский. Мужчина сообщил полицейским, что стал жертвой мошенников и был ограблен на крупную сумму. А началась история на одной из популярных интернет-площадок для размещения объявлений о товарах и услугах, где Игорь присмотрел себе Macbook.

- Злоумышленник с помощью интернета ввел в заблуждение 22-летнего Игоря Маевского и под предлогом продажи ему ноутбука Apple Macbook выманил у потерпевшего 90 584 рубля. После того, как пострадавший перевел указанную мошенником сумму, продавец исчез и перестал выходить на связь, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах/

Полиция проводит проверку и разыскивает неизвестного мошенника, обобравшего A&R директора музыкального лейбла.

A&R (artists and repertoire) - сотрудник звукозаписывающей компании, занимающийся поиском перспективных музыкантов и исполнителей для заключения контрактов с лейблом.

Respect Production – рекорд-лейбл, основателем и главой которого является музыкант Владислав Лешкевич, более известный как рэпер Влади, лидер музыкальной группы "Каста".