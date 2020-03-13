Кронштадт станет крупнейшим в мире островом-музеем

Кронштадт – место по-настоящему уникальное и своей историей, и архитектурой. Город, расположенный на острове Котлин и соединенный с материком 25-километровой дамбой, со времен Петра I служил базой кораблей военно-морского флота России. Исторический центр Кронштадта объявлен памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе проживают 43 тыс. человек. Кроме того, ежегодно туда приезжает 1,5 миллиона экскурсантов. В ближайшие годы Кронштадт превратится в крупнейший в мире остров-музей под открытым небом. На территории более 100 гектаров раскинется новый городской кластер «Остров фортов», посвященный истории Военно-морского флота России. Благодаря проекту будет создана комфортная городская среда, в которой нуждаются и местные жители, и туристы, и экскурсанты. Кластер включает музейно-исторический парк. Он откроется к предстоящему Дню ВМФ. Его центральной осью станет Аллея героев российского флота, в которой через личности выдающихся флотоводцев и мореплавателей будут представлены основные вехи отечественной военно-морской истории. Кто из деятелей ВМФ будет представлен на Аллее, решит народное голосование: оно проводится на сайте кронштадт.рф с 1 по 25 марта.

Еще один первоочередной объект – детский военно-патриотический лагерь с квотами для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он примет первую смену отдыхающих уже 1 июня.

В дальнейшем предполагается подарить музейно-исторический парк и детский лагерь Санкт-Петербургу, чьим административным районом является сегодня Кронштадт.

Проект включает музейно-образовательный, рекреационно-развлекательный, деловой и жилой комплексы. Помимо исторического парка, детского лагеря и лицея в числе ключевых объектов – Музей военно-морской славы, океанариум с образовательным центром, гранд-отель 4 звезды, многофункциональный тренировочный спортивный центр, яхтенная марина, конгрессно-выставочный центр с бизнес-отелем 3*, инновационно-инженерный центр, а также два жилых квартала с многоквартирными домами, детскими садами и поликлиникой.

Важным социальным объектом станет новый лицей. Сегодня в городе не хватает школ, и строительство учебного заведения на 400 мест решит эту проблему.

Пожалуй, главной изюминкой кластера станут старинные форты «Александр I», «Пётр I» и «Кроншлот». По красоте и величию они не уступают знаменитому французскому форту «Боярд». Их живописные стены, выросшие прямо в волнах Финского залива, неизменно вызывают любопытство у жителей и гостей города. До недавнего времени эти форты были закрытыми объектами Минобороны. В рамках проекта предполагается сделать форты доступными для публики. Недавно Правительством РФ принято решение о реставрации и приспособлении для современного использования в 2020-2023 годах фортов «Пётр I» и «Кроншлот». На это предусмотрели деньги в федеральном бюджете.

«Проектно-изыскательские работы уже начаты. Их ведут компании, аккредитованные при Министерстве культуры, имеющие большой опыт работы в части реставрации объектов культурного наследия,»– подчеркивает соруководитель проекта «Остров фортов» Марика Коротаева.

Форт «Александр I» также не останется без внимания: его соединят с островом Котлин подвесной канатной дорогой длиной в 1,2 километра, которой будут пользоваться туристы и местные жители, желающие посетить это уникальное сооружение.

Проект «Остров фортов» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. От Санкт-Петербурга его курирует лично губернатор Александр Беглов.

«После реализации проекта мы должны получить не только отреставрированные памятники, но и туристско-рекреационный кластер на площади около 100 гектаров с соответствующей инфраструктурой... Я считаю, что это один из самых серьезных, масштабных и патриотических проектов», – говорит глава Санкт-Петербурга.

12 марта под председательством Александра Беглова прошло заседание рабочей группы по вопросу создания туристско-рекреационного кластера в г. Кронштадте. На мероприятии была утверждена «дорожная карта» проекта и принят ряд решений в части капитального ремонта фасадов жилых зданий Кронштадта, реконструкции и расширения улично-дорожной сети и инженерного обеспечения территории строящегося городского кластера.

Отдельное внимание было уделено строительству новой набережной. Сегодня в городе, со всех сторон окруженном Балтийским морем, практически нет оборудованных выходов к воде, но уже в ближайшем будущем в рамках проекта в Кронштадте появится красивый прогулочный променад.

«Мы верим и сделаем все возможное для того, чтобы кластер «Остров фортов» стал не просто точкой роста, а фактически катализатором социально-экономического развития всего Кронштадта,» – пообещала член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу.

Предполагается, что благодаря строительству нового кластера старинный город «оживет» и заиграет новыми красками, сохранив при этом свой исторический облики непередаваемую атмосферу.