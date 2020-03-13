Евгения Добровольская назвала новую "Чайку" на сцене МХТ им.Чехова студенческим спектаклем, в котором много недоделок

На пресс-конференции, посвященной премьере спектакля "Чайка" (это уже шестая постановка главной для МХАТа пьесы Чехова), с неожиданной критикой выступила актриса Евгения Добровольская. Неожиданно — потому, что Евгения занята в этом спектакле, она играет Полину Андреевну. Ее замечания вроде бы выступают попрек корпоративных задач. Но, с другой стороны, Добровольская имеет право на публичное и честное мнение. В прежние годы она переиграла все главные роли в этом спектакле. В «Чайке» Олега Ефремова она была сначала Заречной, потом Аркадиной и Машей. Было время попеременно играла то Машу, то Аркадину. Есть с чем сравнивать. На вопрос насколько органично она себя чувствовала в новой системе координат, предложенной режиссером Коршуновасом, Добровольская без обиняков ответила:

- Если честно, я не поняла систему координат Коршуноваса. Так называемые новые формы мне показались студенческим спектаклем, состоящим из учебных этюдов и сценок, импровизация и маленьких актерских работ. Общего спектакля я не увидела. Не почувствовала, что режиссер знает, как его сделать. В спектакле много недоделок. Нет финала, которого ждут. Зрители знают сюжет пьесы. Костя Треплев стреляется. Это абсолютная трагедия. Каждый режиссер проживает ее вместе с Треплевым. В нашем спектакле, мне кажется, этого не произошло. Возможно, режиссер и не ставил перед собой такой задачи.

Артист в театре самое бесправное существо. Он выполняет волю режиссера, нравится ему это или нет. Мне чаще не нравится, но приходится выполнять, актерская профессия зависимая.

Народная артистка РФ раскритиковала постановку литовского режиссера Оскараса КоршуновасаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Я очень не люблю режиссеров, которые не работают с актерами вторых ролей. У Олега Николаевича Ефремова все роли в пьесе «Чайка» были главными. Я прекрасно помню Ию Сергеевну Саввину в роли Полины Андреевны (именно эту роль в новой постановке МХТ им.Чехова играет Добровольская — Ред.). Это была грандиозная роль. Я помню Дорна в исполнении Иннокентия Михайловича Смоктуновского и Евгения Александровича Евстигнеева. Я играла с ними на сцене. Зрители специально ходили на Смоктуновского. Это был восторг. Иннокентий Михайлович играл невероятно умного, интересного Дорна. У Олега Николаевича Ефремова на сцене все актеры друг от друга зависели. Мы были командой. Было невозможно представить, чтобы кто-то в этой семье существует отдельно.

Что принесли новые формы, предлагаемые сегодня? Каждый актер сам по себе или существует в какой-то отдельной сцене. Нет общего спектакля, как мне кажется...

С этими замечаниями Добровольской трудно не согласиться. В «Чайке» Оскараса Коршуноваса Дорна играет Станислав Дужников. Как могло получиться, что большого (даже в прямом смысле слова) артиста Дужникова на сцене совсем незаметно? Да и сама Добровольская в этом спектакле выстраивала себе роль скорее всего самостоятельно, хотя по профессии она все-таки актриса, а не режиссер.

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