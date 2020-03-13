2020-03-13T16:40:12+03:00
Наука

Научно доказано: На карантине и при работе из дома полезнее всего спать как можно дольше

Если отоспаться впрок, это повышает иммунитет, помогает бороться с лишним весом и позволяет в дальнейшем легче переносить ранние подъемы
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Здоровый сон - важнейший способ укрепления иммунитета. И лучше иметь возможность хорошо выспаться, чем дремать в рабочее время.Здоровый сон - важнейший способ укрепления иммунитета. И лучше иметь возможность хорошо выспаться, чем дремать в рабочее время.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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К международному дню сна, который отмечается 13 марта, заведующий отделением медицины сна 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал о новых исследованиях в изучении этой восстановительной функции организма.

Наверное, вы замечали, что, как только начинаешь заболевать, сразу в сон тянет. Доказано, что сон, и дневной, и ночной способствует активации иммунитета, более быстрому восстановлению организма и препятствует развитию инфекции. По последним данным, те, кто спят 5 – 6 часов в сутки, имеют в 4,24 раза больше шансов подхватить риновирусы, чем те, кто позволяет себе отдых больше 7 часов.

Сокращение времени сна может во много раз увеличивать риск развития инфекционных заболеваний, а накопительный эффект от продленного сна существует. В переводе на более простой бытовой язык: вопреки более ранним данным, можно отоспаться впрок, если в какие-то дни вам удастся придавить подушку не на обычные 5 - 6 часов, а часиков на 8...

Сокращение времени сна может во много раз увеличивать риск развития инфекционных заболеваний. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сокращение времени сна может во много раз увеличивать риск развития инфекционных заболеваний.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Тем людям, которые привыкли недосыпать, нужно срочно прекращать свои недосыпы, потому что это серьезно понизит их жизнестойкость, - предупреждает врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

Что ж, очень своевременный совет во время, когда вокруг свирепствуют вирусы. Тысячи людей сейчас попали в карантин. Десятки тысяч работодатели перевели на работу из дома. Отличное время, чтобы наконец отоспаться! Пользуйтесь моментом, когда еще такой будет.

Кроме того в отделении медицины сна университета Сеченова утверждают, что если режим продленного сна сохранять в течение недели, то это намного снизит потребность во сне в дальнейшем и улучшит общий тонус организма.

- Выспаться впрок можно. В течение недели люди искусственно увеличивали время сна на два часа, и в следующую неделю они легче, чем те, кто не увеличивал, переносили различные ограничения сна. То есть доказано, что, по крайней мере, в недельной перспективе впрок выспаться можно, — заявил Полуэктов.

Кроме того, еще один голос «за» то, чтобы выспаться – возможность расстаться с лишним весом. Вот так, легко. Согласно данным, озвученным Михаилом Полуэктовым, увеличение сна на 1,5 часа в сутки приводит к снижению массы тела. Дело в том, что в фазе медленного сна происходит нормализация гормональных процессов, что в свою очередь способствует правильному расходованию энергии и повышению чувствительности рецепторов к инсулину. Люди с повышенным весом, которые поддерживали режим продленного сна в течение нескольких месяцев, значительно снизили массу тела, не меняя при этом свой обычный режим дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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