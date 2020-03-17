Скрытая угроза: как заподозрить рак кишечника

Одно из самых распространенных в России онкологических заболеваний – колоректальный рак – излечимо, если обнаружить его вовремя: постановка диагноза на ранних стадиях спасает 9 из 10 пациентов. Кому нужно уделять внимание профилактике рака прямой кишки и как это делать, объяснила старший врач-терапевт Лаборатории «Гемотест» Анастасия Тхакахова.

Распространение рака похоже на поведение самих опухолевых клеток: с каждым годом он продолжает свою экспансию, разрастаясь все дальше и со все большей скоростью. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас рак занимает второе место среди причин смертности – с ним связана почти каждая шестая смерть на планете.

У грозной статистики есть и обратная сторона: эксперты ВОЗ считают, что по меньшей мере треть всех случаев заболевания можно предотвратить. Кроме того, отдельные виды рака, в том числе самые распространенные и опасные, излечимы на 90–100% – при условии своевременной диагностики и начала терапии на ранних стадиях. К ним относится и колоректальный рак (он же - рака толстого кишечника, ободочной и прямой кишки). Он считается одним из самых опасных онкозаболеваний и занимает второе место по уровню смертности в России. Однако даже в случае с этой болезнью полное излечение достигается в 97–99% случаев при обнаружении опухоли на 1-й стадии и в 90–95% – на 2-й.

Не довести до предела

Как и многие другие болезни, рак требует сравнительно простых мер профилактики: здорового питания с большим количеством фруктов и овощей, поддержания нормального уровня физической активности, борьбы с лишним весом, отказа от алкоголя и – самое главное – отказа от курения.

Соблюдение этих мер существенно снижает риски, но не гарантирует, что человек никогда не столкнется с раком: причины заболевания сложны и во многом обусловлены наследственностью. Эффективный способ профилактики – регулярные обследования, которые помогают выявить совсем небольшие новообразования или доброкачественные изменения тканей, которые впоследствии могут привести к развитию болезни. Принцип «предупрежден – значит, вооружен» работает здесь на все сто: одна из основных причин смерти от рака – метастазы, которые развиваются на самых поздних стадиях и требуют сложного лечения, а вот с маленькими опухолями медицина справляется достаточно быстро и эффективно.

Колоректальный рак – заболевание, которое развивается достаточно медленно: неслучайно он крайне редко встречается у людей до 40 лет, а чаще всего выявляется в 60–75 лет. От этого заболевания в равной степени страдают и женщины, и мужчины, поэтому с возрастом заниматься его профилактикой нужно всем. Главный тревожный сигнал для врача – скрытая кровь в кале пациента: анализ на нее (он называется Colon View) обязателен при проведении профилактических осмотров после 50 лет. Иммунохроматографический тест позволяет выявить гемоглобин – белок, содержащийся в эритроцитах крови, в тех случаях, когда кровотечение в желудочно-кишечном тракте настолько слабое, что определить его при помощи микроскопа невозможно. Это важно, так как опухоли – и доброкачественные, и злокачественные – вызывают поражения слизистой даже при незначительных размерах, когда их сложно заподозрить.

Положительный результат теста необязательно говорит о раке (появление скрытой крови в кале могут вызывать язвенные процессы, полипы и некоторые другие заболевания ЖКТ), поэтому после его получения врач обязательно назначит уточняющую диагностику. Но если подозрение подтвердится, на первой стадии лечение колоректального рака может ограничиться небольшим хирургическим вмешательством.

Найти и обезвредить

После 50 лет анализ на скрытую кровь нужно сдавать ежегодно. Начинать профилактику раньше необходимо, если у кровных родственников диагностировался колоректальный рак, или есть другие факторы риска. Кроме возраста и наследственности, к ним относится неправильное питание, вредные привычки, воспалительные заболевания кишечника.

Риск развития колоректального рака повышается:

• при язвенном колите и болезни Крона: чем дольше длится заболевание и чем больше у него осложнений, тем внимательнее нужно проводить онкоскрининг;

• у людей, которые едят мало клетчатки и отдают предпочтение пище с большим количеством животного белка, жира и рафинированных углеводов;

• при ожирении: оно повышает риск примерно в 1,5 раза;

• у курильщиков и людей, регулярно употребляющих алкоголь: эти вредные привычки относятся к факторам, провоцирующим появление в кишечнике полипов – доброкачественных образований, которые с течением времени могут переродиться в рак;

• у пациентов с наследственными заболеваниями толстого кишечника (например, с синдромом Линча).

Материал подготовлен при поддержке ООО «Лаборатория Гемотест»