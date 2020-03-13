Путину не нужно ничье одобрение. Только - России

Я – убежденный сторонник демократии. Точнее - власти народа. Именно потому, что я сторонник народовластия, я никогда не устаю напоминать всем «несогласным», что за Путина вообще-то на всех выборах голосовало абсолютное большинство избирателей.

При этом на моей взрослой памяти ни на одних «путинских» выборах не было ни автоматчиков, ни прямого и скрытого террора, не было даже откровенных фальсификаций, в которых, кстати, сегодня почти открыто признаются авторы «победных» выборов Ельцина в 1996 году.

Путин пользуется поддержкой абсолютного большинства граждан России и это бесспорный факт. А раз это факт, я не вижу ни одной убедительной причины, почему Путину ни в коем случае нельзя оставаться российским президентов после 2024 года и что это будет государственным переворотом и национальной катастрофой.

Видели мы и перевороты. В 1993 году. Ничего, как-то пережили.

Национальную катастрофу тоже застали. Трудно, но национальный российский организм переварил даже это. Оклемались маленько, обросли мясом и живем дальше.

Тогда в чем беда? В США ограничено количество президентских сроков? Я в курсе. У нас в этом году - 30-летие принятия Россией американского карго-культа как официальной религии элит и поддерживавших эту элиту не очень широких масс. Они как в 1990 принялись строить Америку в России, так некоторые из доживших до 2020 года до сих пор не могут остановиться.

По этому поводу у меня есть два соображения.

Во-первых, не получается у нас Америка. Неважно почему. Но, Каменный цветок точно не выходит.

Как ни стараемся, с политического и экономического конвейера России все равно сходит очередной автомат Калашникова.

Вполне может быть, что на производстве этого самого АК-47 и нужно сосредоточиться.

Во-вторых, блистательный пример Америки, который служил мечтой для нескольких поколений советских людей за последние четверть века сильно поблёк.

Оказалось, что в мире есть очень разные и совершенно самодостаточные модели социально-экономического устройства, которые нисколько не уступают, а во многом даже превосходят американский эталон.

Немцы, французы, испанцы, даже малазийцы обустраивают свою жизнь обходясь без того, чтобы обязательно брить своим боярам бороды и заставлять их жен разговаривать на ассамблеях по-английски. Это – не обязательно.

И наконец - Китай.

Нужен обязательно какой-то пример? Вот вам альтернативный пример.

Китай не играет по чужим правилам, а устанавливает свои.

Китай полон достоинства и величественно игнорирует жалкие тяфканья про то, как он должен соблюдать гражданские свободы, устраивать свою жизнь, выборы и строить систему государственного управления.

Нам тоже не нужно ни у кого просить разрешения жить так, как нам нравится. Мы – взрослый народ. Нам, как минимум, 600 лет, а некоторые говорят, что и 1000. Нам точно не нужно ничье одобрение.

Путин чувствует эту логику. Поэтому. он 20 лет ищет и, главное, находит одобрение народа, как ни пафосно это звучит.

Как у него это получается, для нас, «путинского электората» не имеет значения. Но именно поэтому ему позволены непопулярные реформы, усиление фискального бремени и активная внешняя политика.

Не будь у Путина этого народного одобрения, ничего этого бы не было.

Это мы, большинство позволяем ему все это. А вам, меньшинству, придется это терпеть.

Игра в вечную оппозицию любой российской власти – это привычное привычное амплуа для определенной социальной группы, которая передает это ремесло по наследству уже несколько поколений, мы к ним давно привыкли.

Это в какой-то степени генетическое и неизлечимое заболевание. Оно не зависит ни от уровня ВВП, ни от курса доллара, ни от имени того, кто сидит в Кремле. «Им» здесь всегда «говном намазано» и они морщат брезгливо свои носы, рассуждая о прекрасной России будущего, хотя эта Россия для них не более чем пустая метафора.

Несколько раз в год у этой публики наступает обострение, и они начинают лаять до рвоты на эту "вонючую Россию", которая их так бесит. На этот случай хорошо, что лают они, сидя на цепи.

И сыты будут и нормальных людей не искусают.