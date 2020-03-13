Песня «Литл Биг» станет гимном

Песня «Литл Биг» для «Евровидения» переполнена смыслами. Почти как мычание подвыпившего мужа под недовольное гудение жены. Почти как взгляд обжоры перед тортом. Почти как лай собаки на проносящуюся мимо машину. Почти как разговорная, между драками и «лобным местом», часть «Дома-2»...

Там, в песне, что-то про цифры и про любовь. Там что-то про брюки-клеш и про хорошее настроение. И это, конечно, манифест. Ответ свихнувшемуся миру на понятном ему языке. Помешанное на здоровье, деньгах, сексе и самовлюбленности человечество не хочет думать. Ему пора танцевать. И когда писались хиты «Литл Биг», они были просто хитами. Танцевальными, никчемными и замечательными одновременно. Они вгрызались в мозг выкованными в Королевстве Бессмысленности заклинаниями, и могли сутками бродить по голове. Они созданы для концертов на стадионах, на которые люди приходят в очередной раз забыть о суровой действительности. Даже несмотря на то, что действительности за постами в «Фейсбуке», ужастиками в «Телеграмме» и запредельной инстаграмной красотой просто не видно. Спроси современного человека - он все знает. Но что там на самом деле ему категорически неинтересно.

Вот для этой реальности «Литл Биг» и создана. Группа заменила поднадоевшего Шнура, который годами боролся с потоками пошлости и абсурда, пока, наконец, эти потоки не сделали его своим лидером. Все отлично. Илья Прусикин и компания совершенно заслужено совершили рывок из завоеванного интернета в большой мир ТВ и «Евровидения».

Но время не любит, когда все по уму.

«Литл Биг» со своими «уно, уно» и «синьорита» вышли в большой мир как раз в тот момент, когда мир напуган и ошарашен. Загадочный вирус становится новой религией. С ним борются мытьем рук и причитаниями. Хочется верить, что все в порядке. Но все не в порядке. Такой паники из-за болезни человечество еще, похоже, знало. Нет, были и чума, и черная оспа, но ведь не было соцсетей. А, как учил Сергей Светлаков в рекламе, «не выложил - не считается».

Отменяются концерты, спектакли, футбольные матчи, автомобильные гонки, чемпионаты, конгрессы, форумы, фестивали... Была бы возможность, приостановили бы планету на пару недель, но не получается пока. Само «Евровидение» вполне могут отменить. Но это совершенно неважно!

Когда страшно хочется выключить новости и завести яркую бессмысленную картинку. Под веселую музыку. С дурацким текстом. С не особо раздражающими людьми. То есть «Литл Биг». Меньше чем за сутки клип посмотрело больше четырех миллионов человек (посмотрите актуальные цифры, они наверняка выросли). «Литл Биг» из просто хорошей группы превращается в мощное оружие против страха. В знамя абсурда на баррикадах борьбы с безжалостным здравым смыслом.

Если это всегда смешное и беспомощное «Евровидение» состоится - ребята из «Литл Биг» должны победить нокаутом. Если нет, это они все равно имеют грандиозный шанс стать мировыми звездами. Миру нужно схватиться за какой-нибудь канат во время падения в бездну отчаяния. Вот он - песня без смысла.

Чем страшнее время, тем легче должна быть музыка. После кровавой русской революции пели глупейшие куплеты и матерный блатняк. После самой страшной в истории войны - в моде были твист и хали-гали. Суровые 90-е мы прошли под «Американ бой» от «Комбинации»... Коронавирус, финансовый кризис и прочие глобальные поводы для самоубийства рухнут под «Уно-уно». Пусть хотя бы в наших головах. Уже хорошо...

Little Big Uno. Премьера клипа на конкурс Евровидение . Вечерний Ургант..

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