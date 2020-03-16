Карта «Польза» стала банковской картой года по версии Банки.ру

Организаторы премии отметили удобство, выгоду и доступность карты «Польза»: при выполнении несложных условий ей можно пользоваться бесплатно, при этом получая высокий процент на остаток, бесплатно снимать наличные в любых банкоматах, копить баллы и конвертировать их в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль.

«Мы благодарны организаторам премии за высокую оценку карты «Польза». При создании этого продукта мы в первую очередь старались учесть потребности наших клиентов: предложили выгодный кэшбэк для тех, кто предпочитает тратить, и процент на остаток для тех, кто предпочитает сберегать. И эти преимущества востребованы: за 2019 год число клиентов, которые активно пользуются нашей картой, выросло на 15%, а объем транзакций – на 66%», — комментирует Александр Тарабановский, руководитель направления дебетовых карт и программ лояльности Банка Хоум Кредит.

Александр Тарабановский, руководитель направления дебетовых карт и программ лояльности Банка Хоум Кредит. Фото предоставлено Банком Хоум Кредит

Напомним, что дебетовая карта «Польза» позволяет получать:

• До 10% кэшбэка у партнеров;

• 3% в категориях «Кафе/рестораны»/ «АЗС» / «Аптеки»;

• 1% за любые покупки;

• Выгодный процент на остаток.

Карту «Польза» можно оформить онлайн и в офисах ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».