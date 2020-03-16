2020-03-16T13:01:18+03:00
Экономика

Карта «Польза» стала банковской картой года по версии Банки.ру

Дебетовая карта «Польза» Банка Хоум Кредит стала банковской картой года по версии финансового супермаркета Банки.ру. Награду вручили команде банка на ежегодной финансовой премии «Банк года»
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Фото предоставлено Банком Хоум КредитФото предоставлено Банком Хоум Кредит
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Организаторы премии отметили удобство, выгоду и доступность карты «Польза»: при выполнении несложных условий ей можно пользоваться бесплатно, при этом получая высокий процент на остаток, бесплатно снимать наличные в любых банкоматах, копить баллы и конвертировать их в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль.

«Мы благодарны организаторам премии за высокую оценку карты «Польза». При создании этого продукта мы в первую очередь старались учесть потребности наших клиентов: предложили выгодный кэшбэк для тех, кто предпочитает тратить, и процент на остаток для тех, кто предпочитает сберегать. И эти преимущества востребованы: за 2019 год число клиентов, которые активно пользуются нашей картой, выросло на 15%, а объем транзакций – на 66%», — комментирует Александр Тарабановский, руководитель направления дебетовых карт и программ лояльности Банка Хоум Кредит.

Александр Тарабановский, руководитель направления дебетовых карт и программ лояльности Банка Хоум Кредит. Фото предоставлено Банком Хоум Кредит

Александр Тарабановский, руководитель направления дебетовых карт и программ лояльности Банка Хоум Кредит. Фото предоставлено Банком Хоум Кредит

Напомним, что дебетовая карта «Польза» позволяет получать:

• До 10% кэшбэка у партнеров;

• 3% в категориях «Кафе/рестораны»/ «АЗС» / «Аптеки»;

• 1% за любые покупки;

• Выгодный процент на остаток.

Карту «Польза» можно оформить онлайн и в офисах ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

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