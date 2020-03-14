Анекдоты: Гости - это такие люди, которые приходят на чай, а в итоге выпивают всю водку
Древнее славянское поверье: кто в ночь на Ивана Купалу найдет цветущий папоротник, тот в школе прогуливал ботанику.
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Ваша девушка считает, что вы скучный и уныло предсказуемый? Разбудите ее ночью, скажите: «Вот за это я тебя ненавижу!» - и выйдите из спальни.
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- Сегодня заходил в нашу новую столовку на спортивной базе. Туда вилки не завезли, так все сидят и палочками едят.
- Так то, наверное, китайская команда.
- Нет, наши лыжники!
* * *
Преподаватель на экзамене:
- Как Лев Толстой повлиял на творчество Михаила Булгакова?
- Я могу только предположить...
- Попробуйте.
- Ну, например, Анна Каренина в реальной жизни не бросилась под поезд. Чуть тронувшаяся умом, забытая всеми, она пережила все войны и революции и тихо доживала свой век в коммунальной квартире недалеко от Патриарших. Однажды она купила масло и разлила его...
- Постойте, я только валидол под язык положу...
* * *
- Я давно отказалась от картошки вообще, еще от хлеба и от тортов. Аж кольцо стало соскакивать.
- Хулахуп?
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Мальчик, который всегда вежливо здоровается с бабушками, сидящими на лавочке у подъезда, спокойно содержит дома наркопритон.
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Все было вроде нормально. Сидели в гараже с мужиками, выпивали... Драка началась после слов «Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна».
ИСТОЧНИК KP.RU