Анекдоты: Гости - это такие люди, которые приходят на чай, а в итоге выпивают всю водку

Древнее славянское поверье: кто в ночь на Ивана Купалу найдет цветущий папоротник, тот в школе прогуливал ботанику.

* * *

Ваша девушка считает, что вы скучный и уныло предсказуемый? Разбудите ее ночью, скажите: «Вот за это я тебя ненавижу!» - и выйдите из спальни.

* * *

- Сегодня заходил в нашу новую столовку на спортивной базе. Туда вилки не завезли, так все сидят и палочками едят.

- Так то, наверное, китайская команда.

- Нет, наши лыжники!

* * *

Преподаватель на экзамене:

- Как Лев Толстой повлиял на творчество Михаила Булгакова?

- Я могу только предположить...

- Попробуйте.

- Ну, например, Анна Каренина в реальной жизни не бросилась под поезд. Чуть тронувшаяся умом, забытая всеми, она пережила все войны и революции и тихо доживала свой век в коммунальной квартире недалеко от Патриарших. Однажды она купила масло и разлила его...

- Постойте, я только валидол под язык положу...

* * *

- Я давно отказалась от картошки вообще, еще от хлеба и от тортов. Аж кольцо стало соскакивать.

- Хулахуп?

* * *

Мальчик, который всегда вежливо здоровается с бабушками, сидящими на лавочке у подъезда, спокойно содержит дома наркопритон.

* * *

Все было вроде нормально. Сидели в гараже с мужиками, выпивали... Драка началась после слов «Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна».