2020-03-13T21:50:51+03:00
Звезды

Жены Петросяна: Одна все моложе, другая все дороже

74-летний артист подарил своей молодой музе роскошный отдых в Эмиратах
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Уже второй год подряд Евгений Петросян со своей спутницей Татьяной Брухуновой улетает в марте в Эмираты.

Такой подарок он делает Татьяне накануне ее дня рождения.

Правда, в этом году пара отбыла в Эмираты уже в статусе официальных супругов.

Напомним: в декабре прошлого года Евгений Ваганович женился на своей 30-летней помощнице в Кутузовском загсе.

Похожая на авоську сумочка от Celine за 100 тысяч рублей. Очки Dior за 30 тысяч рублей. Фото: Instagram.com

Похожая на авоську сумочка от Celine за 100 тысяч рублей. Очки Dior за 30 тысяч рублей.Фото: Instagram.com

На сей раз пара поселилась в королевском люксе одного из самых дорогих отелей острова Палм-Джумейра. Татьяна не преминула похвастаться в Инстаграме супружеским ложем, усыпанныым лепестками роз.

Молодая жена Петросяна, как всегда, отмечает на каждом снимке названия брендов своего пусть внешне совсем неброского, но весьма дорогого гардероба (см. фото).

- На Татьяне - слитный купальник от дизайнера Натальи Якимчик за 25 тысяч рублей. Плетеная шляпка Gucci за 20 тысяч рублей. Сандалии Michael Kors. Цена - за 15 тысяч рублей. Фото: Instagram.com

- На Татьяне - слитный купальник от дизайнера Натальи Якимчик за 25 тысяч рублей. Плетеная шляпка Gucci за 20 тысяч рублей. Сандалии Michael Kors. Цена - за 15 тысяч рублей.Фото: Instagram.com

Впрочем, и бывшая супруга сатирика, 66-летняя Елена Степаненко, выглядит ничуть не хуже своей молодой соперницы. Хотя, по словам нашего эксперта, особо не тратится на гардероб.

После развода Елена Степаненко похудела на 42 кило, придерживаясь строгой диеты. И теперь может позволить себе более молодежную одежду. Фото: YouTube

После развода Елена Степаненко похудела на 42 кило, придерживаясь строгой диеты. И теперь может позволить себе более молодежную одежду.Фото: YouTube

- На Елене обычные базовые вещи, которые можно купить в любом демократичном бренде: женская байкерская куртка, рваные джинсы, кепка и молодежные кеды, - рассматривает свежие фото Степаненко дизайнер Элина Воронцова. - Но Елена Григорьевна, судя по всему, немало вкладывает в свою внешность. Обратите внимание на ее новую элегантную укладку, умелый макияж и кожу без единой морщинки. Думаю, над обликом артистки хорошо поработали косметологи и стилисты.

ДОПЕКЛО!

Юмориста заставили загорать в рубашке

Евгений Петросян, добравшись до гостиничного пляжа, прилег на лежак, надвинул на глаза шляпу и разомлел на солнце. Вот таким и сфотографировала артиста его супруга Татьяна Брухунова.

Этот снимок вызвал недовольство фанатов. Фото: Instagram.com

Этот снимок вызвал недовольство фанатов.Фото: Instagram.com

Мэтр юмора поделился снимком в своем блоге и тут же получил в ответ упреки: мол, нехорошо 74-летнему народному артисту обнажаться в Инстаграме.

Уже на следующем пляжном снимке юморист восседал на песке в белой рубашке и шортах.

Юмориста заставили загорать в рубашке. Фото: Instagram.com

Юмориста заставили загорать в рубашке.Фото: Instagram.com

«Вчера несколько прытких упрекнули меня за то, что я на пляже оголил верхнюю часть тела. Мол, такого безобразия они никогда не видели. Чтобы успокоить их благородную душу, сообщаю, что сегодня, согласно их инструкциям, я загораю в рубашке», - объяснился с поклонниками сатирик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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