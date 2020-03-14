2020-03-13T22:12:04+03:00
Общество

Вопрос дня: Как ваша жизнь поменялась из-за коронавируса?

Опасаясь распространения новой хвори, в мире отменяют спортивные соревнования. Врачи предупреждают, что болезнь может стать сезонной, как грипп
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Вопрос дня: Как ваша жизнь поменялась из-за коронавируса?Вопрос дня: Как ваша жизнь поменялась из-за коронавируса?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Петр ТОЛСТОЙ, телеведущий, вице-спикер Госдумы, - на Радио «КП» (97,2 FM):

- Дома сижу (самоизолировался на карантин после командировки во Францию. - Ред.). Трудно дистанционно работать. Все приходится по телефону или по каким-то другим средствам связи. Машину, на которой я имел честь ездить, сегодня в специальном гараже обработали дезинфицирующим раствором. Мне это показалось немного чрезмерным. Поскольку я не болен, никаких симптомов нет. Мне вешают на дверь пакеты с документами и оставляют под дверью еду.

Олег КАШИН, журналист, живет в Лондоне:

- В конце прошлой недели у нас и в народных, и в элитных магазинах исчезли туалетная бумага, салфетки, мыло, средства от простуды. Я, простите, жене пачку туалетной бумаги, как букет цветов, приносил. Еще пропали макароны. Но сейчас блокаду прорвали. Кассиры говорят, что до коронавируса был птичий грипп. И у людей был понос. Вот по старой памяти разобрали.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- У нас некоторые депутаты здороваются локтями. Некоторые - ногопожатием. Носят с собой флакончики с антибактериальной жидкостью. В масках еще не ходили.

Александр ВОЛКОВ, священник, настоятель храма Cв. Сергия Радонежского в Солнцеве:

- Мы планировали две паломнические поездки в Израиль и Италию. Их пришлось отложить. Люди с пониманием отнеслись. Думаю, некие профилактические меры будут внедряться (одноразовые ложки и стаканчики для тех, кто причащается. - Ред.) в случае опасности. Но пока это преждевременно.

Владислав ДЕЖНЕВ, маркетолог:

- Перестал ездить на метро и автобусах. Только на личной машине стараюсь передвигаться. Особо не назначаю встреч. Все делаю дистанционно.

Ирина, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Как жила, так и живу. Пережили свиной грипп, куриный грипп. И эту китайскую гадость переживем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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