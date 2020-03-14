Прекрасней, чем раньше: Лера Кудрявцева показала новую грудь без силикона в соблазнительном бикини

О том, как Лера Кудрявцева стала жертвой собственной силиконовой груди, знает вся страна. 48-летняя телеведущая откровенно рассказала о своей беде в Инстаграме и с экранов телевизоров. Знаменитая блондинка десять лет ходила с пышным искусственным бюстом, пока один из имплантов не порвался и чуть не убил ее. Дальше была реанимация, операционная и долгий период восстановления. «Слава богу, избавилась от этих балконов», - шутила Лера в Инстаграме. Теперь у ее поклонников есть возможность убедиться: а ведь и правда – так гораздо лучше.

Телеведущая провела две недели отпуска в Арабских Эмиратах. Пока ее муж, хоккеист Игорь Макаров сражался в ледовых баталиях, Лера вместе с мамой устроила семейный отдых в Дубаи. В Инстаграме она опубликовала несколько снимков в бикини, показывающих, как ее фигура изменилась после операции. На одном из фото Лера позирует в соблазнительном бикини, демонстрируя прекрасный бюст – достаточно пышный, но не такой большой как раньше.

Лера продемонстрировала новую грудь. Фото: Инстаграм.

Операция определенно пошла Лере на пользу: теперь ее бюст выглядит натуральным, в отличие от прежних силиконовых «мячиков». На другом снимке в неоновом бикини телеведущая похвасталась подтянутым прессом и безупречной фигурой.

В одном из интервью Кудрявцева признавалась, что ее новый бюст абсолютно устраивает ее 32-летнего супруга.

- Мой муж очень доволен новой грудью. Я переживала, ведь когда 15 лет ходишь с большим бюстом, и тебе что-то мешает, думаешь: ну как же, - рассказала телеблондинка.

Телеведущая отдохнула в Дубаи. Фото: Инстаграм.

Лера уверяет: в будущем она не планирует делать пластику груди. Более того, Кудрявцева предостерегает других женщин от необдуманного шага и призывает всех как следует подумать: так ли уж им нужна операция по увеличению бюста.

При этом поклонники всегда подозревали, что Лера изменила в себе не только грудь. В Инстаграме подписчики ее странички обсуждают каждое новое фото звезды: они уверены, что Кудрявцева как минимум изменила форму носа, увеличила губы и сделала подтяжку лица. Сама она уверяет, что ложилась под скальпель всего один раз – когда увеличивала грудь. Кудрявцева признает, что ей периодически приходится отбиваться от нападок хейтеров, и все же настаивает: ее красота – дар природы, а не пластического хирурга.

- Они постоянно пишут, что я вся переделанная. Готова, чтобы ко мне пришел доктор и полностью меня осмотрел и сказал, что изменено, а что – нет. Мне даже муж говорит – да ты нос делала, посмотри на свои старые фотографии, какой раньше был шнобель, - рассказывала Лера.

По словам телеведущей, секрет ее преображения – удачный макияж. Благодаря профессиональным визажистам ей удается удачно маскировать недостатки и подчеркивать достоинства своей внешности. Лера говорит, что абсолютно не боится старости – она отлично знает, что это естественный процесс, который никого не минует. Тем не менее, она не собирается корректировать свою внешность в погоне за молодостью.