2020-03-14T03:17:24+03:00
Звезды

Попа лучше, чем у Ким: Анфиса Чехова похвасталась пышными ягодицами в прозрачных колготках

42-летняя телеведущая показала самые выигрышные позы для девушек размера XL
Ксения БОГДАНОВА
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Анфиса поделилась секретами красоты для девушек с пышными формами. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА.Анфиса поделилась секретами красоты для девушек с пышными формами. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА.
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Анфиса Чехова всегда носила титул самой соблазнительной пышечки российского ТВ. И хотя 42-летняя телеведущая за последнее время заметно похудела, ее формы по-прежнему остаются аппетитными и округлыми. В Инстаграме Анфиса выглядит неизменно привлекательно. При этом она признается, что немалая доля ее успеха приходится на удачные снимки. Как профессиональная модель и телеведущая Чехова отлично знает, какие позы подают ее фигуру в наиболее выигрышном свете. Своим опытом она решила поделиться с участницами телешоу «Модель XL». А заодно и со всем Инстаграмом.

На своей страничке в соцсети Анфиса опубликовала серию снимков, снятых профессиональным фотографом в студии. На них телеведущая демонстрирует те самые позы, которые помогают девушкам размера XL выглядеть стройнее.

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На этой неделе, в программе Модель XL я буду показывать участницам позы, в которых пышные формы смотрятся наиболее выигрышно.
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- Некоторые подписчики возмущаются, что на видео я кажусь крупнее, чем на фото.

И если отбросить тот факт, что видео прибавляет человеку порядка 8 лишних кг, то открою вам секрет: выигрышная поза на фото может значительно уменьшить пропорции тела, выделить бедра, сузить талию и прикрыть живот! – написала Анфиса. - Любая модель size plus просто обязана изучить своё тело и найти позы, в которых оно будет смотреться лучше всего!

Чехова сфотографировалась в черном боди и прозрачных колготках. В подписи к снимках Анфиса попросила подписчиков прокомментировать: на каком кадре она смотрится выигрышней всего. Поклонники единодушно проголосовали за снимок, на котором Чехова стоит спиной к камере. Анфиса демонстрирует пышные ягодицы, обтянутые черным капроном: такой красивой попе позавидовала бы сама Ким Кардашьян.

Анфиса продемонстрировала аппетитные ягодицы. Фото: Инстаграм.

Анфиса продемонстрировала аппетитные ягодицы. Фото: Инстаграм.

Телеведущая всю жизнь боролась с лишними килограммами. Было время, когда ее вес начал зашкаливать – Чехова поправилась до 90 кило. Чего только не перепробовала Анфиса, на каких только диетах не сидела – все без толку. И только отказ от определенных продуктов помог ей сбросить вес раз и навсегда. Чехова потеряла почти 25 килограммов и уже несколько лет удерживает свою фигуру в рамках приятной нормы. Не так давно в Инстаграме телеведущая рассказала о своем рационе и призналась, что она исключила из своего рациона три продукта, которые, как оказалось, мешали ей стать стройной.

- Я не решала начать худеть, - предупредила телеведущая. - Просто похудела, когда начала активно прорабатывать свою психологию. Отказалась от мяса, дрожжей и сахара в целях оздоровления и занялась йогой.

Телеведущая снялась в необычной фотосессии. Фото: Инстаграм.

Телеведущая снялась в необычной фотосессии. Фото: Инстаграм.

Анфиса похудела, но по-прежнему осталась пышной в бедрах. Одна из подписчиц как-то поинтересовалась: неужели у Чеховой и в самом деле такая тонкая талия? Или, мол, это все фотошоп? Телеведущая ответила на этот вопрос в комментариях:

- Не 60 сантиметров… Талия средне тонкая, но бедра широкие, и этот перепад делает такой эффект, - объяснила Анфиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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