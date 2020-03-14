Декольте – огонь: Лолита в дерзком купальнике пообещала всех перецеловать

Пока одни исполнители из-за коронавируса отменяют концерты, Лолита продолжает гастролировать по городам и весям. Недавно певица вернулась из тура по Германии, успев отработать выступления до того, как Россия ограничила авиасообщение с Европой. А сейчас исполнительница ездит с концертами по городам нашей страны. В Инстаграме артистка передала привет поклонникам и попросил их не унывать из-за коронавируса. А чтобы простимулировать подписчиков, Лолита снялась в купальнике. За последнее время 56-летняя певица за последнее время очень постройнела – и теперь может себе позволить фотографироваться в любом виде!

- Мой день артиста. Переезд сегодня поездом, бешеное удовольствие от тура по стране! Люди плачут и смеются на концертах, - написала Лола на своей страничке. - Никакого уныния, дорогие мои! Все испытания пройдём вместе и с улыбкой! Мы очень сильные! Живые во всех смыслах! Но руки не забываем мыть в любом случае.

Лолита записала видеообращение к поклонникам в номере своего отеля, снявшись в купальнике. Певица как раз собралась пойти поплавать – и заодно похвасталась роскошным декольте и постройневшей талией. «Декольте – огонь!», «Ого, какая стройняшка», «Лола, вы так похудели!» - пишут поклонники в комментариях.

В ролике Лолита рассказала, что, несмотря на панику из-за коронавируса, на концертах она не отказывается от знаков внимания поклонников: если зрители хотят обнять ее, она не протестует.

- Перецеловала зрителей Урала, Самары, Тольятти! Потом на Дальнем Востоке буду всех целовать! - пообещала звезда.