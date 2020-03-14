Главный маршрут Москвы: Кольцевой линии столичного метро исполнилось 66 лет

Кольцевая линия московского метро отмечает 66-летие: самый популярный маршрут столичной подземки строился почти 10 лет и окончательно открылся 14 марта 1954 года. Именно в этот день было запущено движение по участку между станцией «Белорусская» и «Парк культуры». История Кольцевой линии тесно переплетена с историей страны и Москвы. Самые интересные факты о ней накануне годовщины запуска линии рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

1. ЕЕ ПОСТРОИЛИ В ФОРМЕ ПЯТНА ОТ КРУЖКИ НА КАРТЕ?

Такая версия действительно существовала и передавалась москвичами из уст в уста не одно поколение. Мол, кто-то из метростроевского начальства поставил на карту кружку с чаем, и ее донышко отпечаталось. Да так удачно, что в верхах решили: маршруту быть! На самом деле все было, конечно, совсем не так. Линия изначально задумывалась как пересадочный контур. Кольцо было необходимо для того, чтобы разгрузить пересадочные станции в центре. Столица разрасталась, поток на центральных станциях становился все больше и больше, и кольцо помогло решить эту проблему.

2. ЛИНИЮ СТРОИЛИ ТАК, ЧТОБЫ ОБЪЕДИНИТЬ ВОКЗАЛЫ МОСКВЫ

Кольцевая линия отчасти повторяет контуры Садового кольца. Но не совсем. При ее строительстве проектировщики постарались объединить семь из девяти вокзалов столицы.

3. ЕЕ НАЗВАНИЕ ИЗМЕНИЛИ

В 40-е годы прошлого века линия называлась Большое кольцо. Но потом ее переименовали. Кое-где на станциях до сих пор можно найти исторические свидетельства с ее прежним именем. Например, на станции «Курская»-кольцевая на путевой стене сохранилась надпись: «Курская Большого кольца 1945-1949».

Название Большое кольцо появилось после того, как в 1947 году было принято решение построить еще и Малую кольцевую линию. Затем от этого проекта отказались.

4. ЭТО ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК

Каждая станция Кольцевой линии является объектом культурного наследия регионального значения. И это неудивительно: на ней располагаются самые роскошно оформленные станции столичной подземки, которые так любят фотографировать гости Москвы. Для облицовки залов в свое время было использовано около 50 000 квадратных метров мрамора и гранита различных сортов, привезенных с Кавказа, Урала, Алтая, Украины, Узбекистана, Карелии. Отделкой занимались лучшие мастера СССР. На станциях было смонтировано более 700 люстр и светильников.

Иногда в метро можно встретить и таких пассажиров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5. НА НЕЙ ВПЕРВЫЕ УВЕЛИЧИЛИ ЧИСЛО ЭСКАЛАТОРОВ

На Кольцевой линии впервые сделали наклонные ходы увеличенного диаметра – это позволило установить четыре эскалатора вместо трех. Всего на линии было смонтировано 60 эскалаторов. Если соединить их вместе один за другим, получится гигантская движущаяся лестница длиной 10 километров.

6. ВОКРУГ ЦЕНТРА МОСКВЫ ЗА 30 МИНУТ

Именно столько – полчаса – требуется для того, чтобы проехать весь маршрут по кругу и выйти на той же станции.

7. ПОЧЕМУ СТАНЦИИ ОБЪЯВЛЯЮТ МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ГОЛОСА?

Москвичи это отлично знают, а вот гостей столицы разные голоса, объявляющие названия станций, ставят в тупик. На Кольцевой линии, когда поезда идут по часовой стрелке, станции объявляет мужской голос. Когда составы движутся против часовой — женский. Такое решение было принято специально для удобства навигации пассажиров.

На радиальных линиях мужской голос объявляет станции при движении в центр, а женский — при движении из центра.

8. ЭТО ОДНА ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ЛИНИЙ

Каждый день через станции Кольцевой линии заходит примерно 700-750 тысяч пассажиров. А с учетом того, сколько человек пересаживается на кольцо с других линий, Кольцевая линия за сутки перевозит в среднем около 2 миллионов москвичей и гостей столицы.

9. ТЫСЯЧА ОСТАНОВОК В ДЕНЬ

Поезда, курсирующие по Кольцевой линии в обе стороны, останавливаются на каждой станции более тысячи раз в день. Линию обслуживают около 3 тысяч сотрудников московского метро.

10. ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА НА НЕЙ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ СТАНЦИЯ

В 2023 году на Кольцевой линии будет открыта новая, 13-я станция. Между «Проспектом Мира» и «Новослободской» появится станция «Суворовская». На ней можно будет пересесть на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии.