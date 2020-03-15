Отомстил Асмус? Гарик Харламов выложил в Инстаграме интимный снимок с Павлом Волей

Павел Воля 14 марта отметил 41-летие. Близкий друг и коллега шоумена по «Камеди клаб» Гарик Харламов решил поздравить его с днем рождения и подошел к этой задаче небанально. В Инстаграме Гарик опубликовал совместный снимок с Волей и посвятил другу шутливый пост.

- Сегодня день рождения у гиганта мысли и волшебника мыльных пузырей Павла Воли! Так поздравим же его господа и дамы с этим днём. Паша, будь счастлив и никогда не болей! Здоровья всем твоим близким, и пусть юмор никогда не опускает флаг в твоём сердце. Купи себе все. Ура. Это пишу тебе я, человек справа. На фото сзади. Виват! – написал Харламов.

На фото Павел и Гарик сняты вместе в кровати: на первом плане невозмутимое лицо супруга гимнастки Ляйсан Утяшевой, сзади - Гарик, лицо которого выражает экстаз. Очевидно, что фото – это коллаж, но выглядит снимок забавно.

garikkharlamov Сегодня день рождения у гиганта мысли и волшебника мыльных пузырей Павла Воли!

Подписчики по достоинству оценили юмор Харламова и тоже принялись шутить в комментариях: «Кажется, Гарику жмут очки», «Горячие парни», «Ну наконец-то хорошая новость, а то везде Джиган и рубль», «Жена Паши в шоке от утренних фото», «Волю с днем рождения! Пусть у вас все будет. И это тоже», - пишут фолловеры.

Некоторые поклонники предположили, что этот снимок – акт возмездия Гарика своей жене. «Гарик наконец-то отомстил Кристине Асмус?», - предположил кто-то из фолловеров, имея в виду знаменитую постельную сцену актрисы в фильме «Текст».

Триллер режиссера Клима Шипенко сразу же после выхода на экраны спровоцировал громкий скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена главных героев. 31-летняя Кристина Асмус и 28-летний Иван Янковский настолько убедительно сыграли любовников, что зрители невольно задавались вопросом: как все происходящее на экране воспринял муж Кристины? Тем более, что сама Асмус признавалась: она впервые обнажилась на экране и снялась в откровенной эротической сцене.

Гарик даже был вынужден защищать свою жену в Инстаграме от нападок хейтеров. Шоумен опубликовал тогда проникновенный пост в котором рассказал, как относится к эротической сцене супруги.

- Гарик, вы видели сцену секса ? Как вы позволили жене снятся в подобном ? Вашу жену @&#% на всю страну, а вы спокойны? Это наиболее ласковые вопросы, – написал Харламов тогда на своей странице. - Собираю коллекцию для выставки потом. Так как фильм называется «Текст», отвечу текстом. Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем. Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. Что я думаю о моей жене ? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актёрская задача, и она была исполнена блистательно!

asmuskristina У супругов подрастает дочь Анастасия.

После премьеры фильма «Текст» зрители были уверены, что брак актрисы и шоумена даст трещину. Но скандал, напротив, только сплотил супругов. Кристина в Инстаграме посвящала мужу нежные посты, а он в ответ признавался ей в любви. Семейная жизнь пары потекла своим чередом, и в личной жизни Харламова и Асмус снова все безоблачно. Ну, не считая снимка с Волей, конечно. Хотя почти все поклонники пары уверены, что это просто шутка, над которой Кристина только посмеется.