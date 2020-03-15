Любовь Толкалина смело оголила грудь

Любовь Толкалина не раз доказывала, что не боится смелых экспериментов и осуждения недоброжелателей. 42-летняя актриса купается голышом, загорает без купальника, снимается для глянцевых журналов полуобнаженной – и делится этими эффектными снимками в Инстаграме. Вот и наступившую весну артистка встретился смелой фотосессией: Толкалина снялась топлесс. Кадры из съемки Любовь опубликовала на своей страничке.

На снимках актриса позирует на пляже в белых шортах и рубашке. Ее блузка распахнута навстречу ветру и солнцу, при этом на некоторых кадрах Любовь прикрывает обнаженную грудь руками, а на некоторых, особенно откровенных, ее бюст заретуширован с помощью фоторедактора.

- Зима нанесла контрудар... Ну что ж... Так и запишем... Так вот ты какое – БЕЛОЕ, - написала звезда экрана в Инстаграме.

tolkalinaliuba Зима нанесла контрудар... ну что ж... так и запишем... так вот ты какое - БЕЛОЕ...

Поклонники в очередной раз восхитились безупречной формой актрисы: Толкалина продемонстрировала тонкую талию, плоский животик и бедра без намека на целлюлит. «Удар, по глазам, ослепнуть можно!», «Красавица, как всегда!», - пишут фолловеры в комментариях.

Поддерживать идеальную форму Толкалиной помогает йога. Любовь стала ее поклонницей несколько лет назад. Каждую зиму Толкалина летает в Индию, где совмещает отдых с занятиями йогой. Еще одно увлечение актрисы – плавание (она серьезно занималась в детстве спортом и даже имеет спортивный разряд по плаванию).

Пару лет назад Толкалина объявила, что мечтает искупаться нагишом во всех реках России. Свою мечту Любовь планомерно претворяет в жизнь – она не просто купается, а еще и снимает видео своих заплывов и делится ими в Инстаграме. Пока Толкалиной не удалось покорить и половины российских рек, но останавливаться на достигнутом она не собирается.

Актриса опубликовала кадры из фотосессии в Инстаграме.

Личная жизнь любимицы публики по-прежнему окутана тайной. Не так давно артистка призналась, что ее сердце отдано иностранцу: у нее уже несколько лет продолжается роман с британским композитором Саймоном Бассом. Толкалина регулярно летает к нему в Лондон в гости, а он приезжает к ней в Москву. Актриса даже поделилась снимком избранника в Инстаграме: на фото англичанин целует Любовь в щеку.

Саймон Басс живет в Лондоне, специализируется на русской музыке 19-го века и знает русский язык. Он – обладатель многих наград, в том числе приза Каннского фестиваля за лучшую музыку. Работал с известными режиссерами, включая Джорджа Лукаса. Саймон активно сотрудничает с Борисом Гребенщиковым, который, видимо, и познакомил его с Толкалиной. Кстати, актрисе еще несколько лет назад приписывали роман с БГ, но она его яростно отрицала. Теперь же Любовь уверяет, что ее сердце давно принадлежит британцу.

- Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами , сплетнями и пересудами - мое сердце уже 4 года живет в самом центре the capital of Great Britain, - сообщила Толкалина на своей странице в соцсети.

На наиболее пикантных снимках она прикрывает грудь руками.

Никаких подробностей своего романа с английским композитором актриса не раскрыла. Как и то, насколько серьезными являются их отношения. Судя по всему, избранник звезды сумел поладить с дочкой Толкалиной Машей.

- Маминого мужчину зовут Саймон, он очень веселый человек, пишет крутую музыку и виртуозно играет на фортепиано, - рассказывала журналистам Мария Кончаловская.

С отцом своей дочки Маши режиссером Егором Кончаловским Толкалина прожила около десяти лет в гражданском браке. Маша появилась на свет в 2001 году, но это не побудило пару поставить штамп в паспорте. Кончаловский и Толкалина объявили о расставании в январе 2017 года. Правда, при этом выяснилось, что они разошлись давно, но почти 8 лет скрывали, что больше не живут вместе. Маша – единственная дочь актрисы. Хотя Егор и Любовь расстались, они продолжают достаточно тепло общаться.