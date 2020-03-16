2020-03-16T10:43:38+03:00
Общество

Супермаркеты «Слата» и дискаунтеры «ХлебСоль» заморозили цены на социальные товары до 1 июня

Рассказываем, на какие продукты не будут повышаться цены
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Фото: ООО «Маяк»Фото: ООО «Маяк»
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Компания «Слата» с 14 марта заморозила цены на социальные товары в сети супермаркетов «Слата» на более чем 110 позиций, а в сети дискаунтеров «ХлебСоль» - на 65 позиций. Узнать все товары, которые попали в «заморозку», просто: на прилавках в торговых залах их выделят специальными ценниками. Акция называется «Держим цены».

Итак, подробно рассказываем, на какие продукты заморозят цены. Корзина сформирована в первую очередь из товаров, которые покупают каждый день: хлеб, молочная продукция, бакалейные товары (крупы, чай, сахар, масло РОСТ, макароны), мясо птицы, картофель, лук, морковь, сахарно-бараночные изделия, а также на несколько товаров бытовой химии.

- Резких скачков цен не будет, - сообщили в пресс-службе ГК «Слата». - Мы постараемся максимально сдерживать рост цен на продукты первой необходимости. Кроме того, наши склады позволяют сформировать товарный запас на часть импортных позиций. Розничные цены мы не будем менять до того момента, пока закупочные не изменят производители и поставщики.

Так, в супермаркетах «Слата» до 1 июня стоимость молока «Простой выбор» (2,5%) останется неизменной и составит 49,9 рубля. Гречка (800 г) будет стоить 36,9 рубля; подсолнечное масло «Простой выбор» (0,87 л) - 57,9 рубля; яблоки «Идаред» - 97,9 руб./кг и др.

Что касается дискаунтеров «ХлебСоль», то там ценники останутся прежними на масло «Крестьянское» РОСТ, 170 г. Его стоимость составит 89,9 рубля. Овсяные хлопья «Геркулес» - 26,9 руб./кг; свежий урожай моркови - 26,9 руб./кг; туалетная бумага (стандарт) - 4,9 руб./шт.; картофель урожая 2019 года (Иркутская обл.) - 16,5 руб./кг.

Обращаем внимание, что все товары, цены которых попали в «заморозку», будут выделены специальными ценниками.

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