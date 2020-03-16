В Москве разыскивают студентку-китаянку за контрабанду крупной партии сильнодействующих препаратов

В конце февраля сотрудники внуковской таможни обратили внимание на подозрительную посылку из Королевства Таиланд. Вскрыв ее, оперативники обнаружили внутри целую россыпь различных пакетиков с таблетками. Из солнечного Таиланда в Россию прибыли более 500 таблеток разнообразных сильнодействующих веществ.

- Всего было обнаружено 504 таблетки. Проведенная экспертиза показала, что часть таблеток содержат в себе сильнодействующее вещество сибутрамин - анорексигенное лекарственное средство, производное амфетамина, усиливающее чувство насыщения. В другой части таблеток было выявлено психотропное вещество диазепам, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Однако, больший интерес вызывает адресат посылки с запрещенными таблетками. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейскими был задержан гражданин Китая 20-летний Синь Чо*, который пришел на почту получать заветную коробку. Синь рассказал оперативникам, что забирал посылку по просьбе своей знакомой 20-летней студентки МГУ Люнь Си, которая в документах международного отправления числится получателем. Девушка тоже родом из Китая, учится на Факультете искусств, где ее считают очень способной художницей со слишком непоседливым нравом.

- Я почему-то совсем не удивлена, что Люнь Си* оказалась в такой ситуации. Я была ее преподавателем в Институт русского языка и культуры МГУ, помню, что она мне не очень нравилась. Девушка казалась несколько развязной и неуправляемой, что для преподавателя трудно в академическом плане. Она довольно способная студентка и успевала что-то схватывать, даже будучи вертлявой. Но при этом сильно мешала и мне и другим студентам, на замечания практически не реагировала, - рассказала KP.RU преподаватель девушки.

В настоящее время полиция разыскивает девушку. Проводится проверка по признакам состава преступления предусмотренного статьей 226.1 УК РФ - Контрабанда сильнодействующих веществ и статьей 229.1 УК РФ - Контрабанда наркотических средств.