2020-03-16T16:37:34+03:00
Спорт

Коронавирус отступает: в Японии возобновили чемпионат страны по баскетболу. На очереди - Китай

В Азии постепенно спорт начинает "отходить" от спячки, вызванной распространением болезни [видео, инфографика]
Сергей КИРИЛЛОВ
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И вот первая хорошая, но несколько волнительная новость, — в Японии возобновили чемпионат страны по баскетболуИ вот первая хорошая, но несколько волнительная новость, — в Японии возобновили чемпионат страны по баскетболуФото: EAST NEWS
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Современный спорт — индикатор обстановки в мире, особенно в период пандемии. В конце января начали отменять соревнования в Китае (80866*/3213**), где и возникла эпидемия коронавируса. В феврале к ним присоединилась Корея (8236/175) и Япония (1151/59/24), прикрывшие все международные и внутренние лиги и старты. В начале марта был приостановлен чемпионат Италии (24747/1809) по футболу, а затем свернулась практически вся спортивная жизнь в Европе и США (3791/65). Именно в такой последовательности и распространяется вирус по планете.

И вот первая хорошая, но несколько волнительная новость, — в Японии возобновили чемпионат страны по баскетболу, остановленный 17 февраля. Правда, первые пять матчей прошли без зрителей, а еще один пришлось отменить, поскольку у трех игроков одной из команд перед игрой повысилась температура. Но японцы все равно лезут из кожи, чтобы показать, что Олимпиаду-2020 в Токио переносить не нужно. Впрочем их можно понять, ведь в Игры было вложено более 12 млрд долларов, которые даже в случае переноса на год, вряд ли вернуться.

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Но не во всех видах спорта нашлись камикадзе. Так японские лиги по футболу и бейсболу продлили карантин.

В Китае тоже решили показать миру, что они справились с эпидемией, и дали команду возобновить свой баскетбольный чемпионат со 2 апреля. Но столкнулись с массой сложностей. Главная - множество американских легионеров после приостановки чемпионата улетели в США и возвращаться в лоно коронавируса не спешат. Лига угрожает расторгнуть с ними контракты и пожизненно дисквалифицировать, а их агентам грозит отстранение на несколько лет от работы в Китае.

* - заболевших коронавирусом

** - умерших от коронавируса

(по данным ВОЗ на 16 марта)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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