Павел Крашенинников: Вердикт Конституционного суда по поправкам мы ждём буквально на днях
- Павел Владимирович, поправки в Конституционный суд от кого ушли? Из Кремля или из рабочей группы, или из Совета Федерации, из Думы? Откуда?
- В соответствии с законом, после того, как Президент утвердил порядок дальнейшего рассмотрения поправок, они направляются в Конституционный суд.
- То есть, из Кремля?
- Да. Но это не запрос, все происходит по определенному законом порядку. Соответствующая норма есть, поэтому нет ни заявителя, ни ответчика по данному вопросу. Закон предписывает, чтобы Конституционный суд рассмотрел соответствие материалов в течение семи дней. Вот такая процедура. Соответственно, если нет противоречий, они говорят - да, все в порядке. И тогда назначается уже Указом президента общероссийское голосование и процедура тоже начинает работать.
- И когда вы ждете вердикта Конституционного суда? Уложатся в установленный срок?
- Мы все ждем вердикта на этой неделе, конечно же. Документ пришел в субботу, насколько я знаю, думаю, что вряд ли судьи будут до седьмого дня ждать. Я полагаю, мы в ближайшее время все увидим.
- Коронавирус не повлияет?
- На Конституционный суд? Думаю, нет. Коронавирус влияет, конечно, прежде всего на наше психологическое состояние, мы все это обсуждаем, смотрим по телевизору, читаем в интернете. Но юридическая чистота от этого не зависит, поэтому очевидно, что Конституционный суд будет рассматривать документ, как и положено по закону.
- Понял. Ждем вердикта. А кто об этом узнает первым?
Павел Крашенинников: «Вердикт Конституционного суда по поправкам в Основной Закон мы ждём буквально на днях»
- Ну, как вынесут решение, огласят его, тогда и мы узнаем. В тайне держать не будут.
- А вашу рабочую группу по рассмотрению предложений –поправок еще не расформировали?
- Пока не расформировали. Может быть, даже соберемся в ближайшее время. Ну, посмотрим. Мы не будем забегать пока вперед.
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- А вот, допустим, Медведев сможет избираться президентом еще раз?
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ИСТОЧНИК KP.RU