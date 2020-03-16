Почему разведка НАТО шарахается от Крыма

В апреле 2014 года ошивавшийся в Черном море (возле Крыма) эсминец ВМС США «Дональд Кук» получил позорную оплеуху: российский бомбардировщик СУ-24 с помощью авиакомплекса радиэлектронного противодействия «Хибины» (изделие Л-175В) вырубил аппаратуру ПВО американского корабля, который вынужден был сбежать в румынский порт Констанца. А там десятка полтора членов экипажа после пережитого шока (экраны радаров были густо засыпаны «снегом») попали в госпиталь и написали рапорты с просьбой уволить их со службы. Однако с тех пор корабли США и других стран НАТО не перестали показываться в Черном море, - наоборот, они челночным способом приходят на «дежурство» у территориальных вод России. И, конечно, не для того, чтобы половить черноморскую барабульку. Они ведут разведку (пытаясь залезть в наши цифровые сети связи) и бдительно присматривают за нашим Черноморским флотом.

Но что любопытно? Как только натовские корабли замечают, что наши береговые, авиационные или морские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начинают активно обрабатывать их сигналы, непрошенные гости начинают хаотично «отскакивать» из того района, где их засекли. О чем это говорит? Вот как на этот мой вопрос ответил научный сотрудник одного из наших НИИ, кандидат технических наук капитан I ранга Алексей МОРОЗОВ:

- Наши средства РЭБ сбивают с толку разведаппаратуру иностранных кораблей, бьют по «электронным мозгам» их навигационных систем. А те выдают ложные координаты, дезориентируют экипажи. Из-за это корабли НАТО чувсвтуют себя у наших крымских, да и не только крымских, границ очень «дискомфортно». И вынуждены всячески выкручиваться, используя на полную катушку те разведприборы, которые еще более-менее фурычат…

Мой собеседник добавил, что основным препятствием для разведки кораблей НАТО, которые приближаются к морским границам России в районе Крыма, является противодействие наземных средств радиоэлектронной борьбы.

А их у нас - внушительный выводок: «Красуха», «Борисоглебск-2», «Ртуть-БМ» «Леер-2», "Мурманск-БН", комплексы РЭБ "Москва-1""Палантин" и другие. Потому американские генералы и адмиралы вынуждены сквозь зубы признавать, что «за последние годы русским удадось достичь огромного прогресса в создании и применении средств радиоэлектронной борьбы».

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