РПЛ 17 марта решит, как дальше быть с футбольным чемпионатом

Первый – продолжить играть, пусть с ограничением количества зрителей или вообще без них. Второй – отложить чемпионат на неопределенный срок и доиграть позже. Третий – завершить чемпионат прямо сейчас, распределив медали по нынешний турнирной таблице. Решение РПЛ ожидается к 18:00 17 марта, и на него впрямую повлияют рекомендации УЕФА и государственных органов.

УЕФА даст во вторник рекомендации

Представители клубов завтра соберутся у в офисе РПЛ. Первым пунктом повести дня будет перевыборы Сергея Прядкина президентом Премьер-лиги и текущие вопросы. Потом клубы сделают перерыв: в 16:00 УЕФА проведет свою видеоконференцию. На ней, скорее всего, будет предложена общая для всех схема завершения европейского футбольного сезона.

УЕФА должен ответить на следующие вопросы:

- Когда будет возобновлены прерванная Лига чемпионов и Лиги Европы.

И как будут доигрывать? По классической схеме «матч дома – матч в гостях»? Или как-то по-иному? Сейчас звучат предложения провести даже «финалы четырех»: собрать полуфиналистов в одном городе и сыграть мини-турниры.

- Когда будет сыгран Евро-2020.

Он стартует в намеченные сроки 12 июня 2020 года? Или будет перенесен на 2021 год? Как вариант для проведения чемпионата Европы называют еще декабрь 2020 года.

- Какие рекомендации будут выданы от УЕФА национальным чемпионатам?

Доигрывать перерванные турниры? В какие сроки? Возобновлять в апреле или в мае? Или можно перервать сейчас чемпионаты и раздать медали согласно занятым текущим местам?

Играть или не играть в РПЛ: три варианта

Когда боссы российских клубов услышат от УЕФА ответы на эти вопросы, они вынесут свое решение. Пока есть ощущение, что нет варианта, устраивающего всех.

Любое из решений несет риски.

Вариант 1: Матчи без зрителей – плохо для клубов

- Если не перерывать чемпионат и играть при пустых трибунах, то во-первых, топ-клубы теряют выручку на билетах , а это несколько миллионов евро. Во-вторых, есть репутационные риски. Вы представляете, что начнется, если кто-то из футболистов заболеет коронавирусом?

Но есть доводы и в пользу такого решения. Судя по статистике, ситуация с коронавирусом в России не выглядит угрожающей. Зато пока сейчас нет конкуренции с другими лигами и видами спорта, можно здорово продвинуть российский футбол как в стране, так и за рубежом.

Вариант 2: Приостановка чемпионата – плохо для спонсоров, ТВ и букмекеров

- Если прервать чемпионат, то внакладе останутся спонсоры клубов и лиги, а так же ТВ-компании. Каждый матч для спонсоров – это большое маркетинговое мероприятие, им важно, чтобы нашивки с логотипами их компаний и реклама на бортах вокруг поля мелькали по ТВ. Соответственно телевидению тоже надо чем-то забивать эфир. Прямые трансляции – самое рейтинговое, что есть у «Матч-ТВ». И еще больше теряют букмекеры. Почти у каждого клуба есть в числе спонсоров букмекерская компания. У них сейчас черные дни: нет событий, значит нет ставок и дохода. Скорее всего, букмекеры тоже попытаются повлиять на ситуацию.

Вариант 3: Завершение чемпионата – плохо для всех

Остановить турнир и расписать медали согласно нынешним местам - самый авральный вариант. Фактически он означает, что коронавирус – это надолго, и справиться с пандемией в ближайшие месяц-два никто не надеется. Этот вариант может быть принят только в том случае, если на нем будут настаивать госорганы и УЕФА. А из российских клубов довольны им могут быть только «Зенит» (он станет чемпионом) и «Локомотив» (займет второе место, попадет в Лигу чемпионов).

Судя по всему клубы выбирают из двух первых вариантов. Хороших среди них нет. Они либо плохие, либо очень плохие. И судя по всему, у представителей клубов накануне собрания единого мнения, что делать с турниром, тоже нет.