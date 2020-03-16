Валентина Терешкова: Иосиф Кобзон входил в первый отряд советских космонавтов

...В Москве, на Поварской, в полдень 16 марта, звучали и Гимн России, и запись знаменитых «Журавлей» - в исполнении Иосифа Кобзона. Движение перекрыли только на небольшой части улицы - там, где находится Российская академия музыки имени Гнесиных.

Мимо проезжали автомобили, водители, заметив на стене барельеф великого певца, сигналили... И все эти звуки сливались в одну неповторимую мелодию - памяти Маэстро....

Кроме членов семьи Иосифа Давыдовича, на церемонию открытия этого памятника прибыли Артур Чилингаров, Владимир Минин, Геннадий Онищенко, Анна Шатилова, Алексей Евсюков, Михаил Швыдкой...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иосиф Давыдович любил вспоминать годы учебы в «Гнесинке», где потом много лет преподавал. Но на массивной мемориальной доске (она отлита из бронзы по проекту скульпторов под руководством народного художника России Александра Рукавишникова) изображён Кобзон вовсе не важного профессорского вида. А - очень даже доступный человек, которого и студенты, и зрители, и коллеги по цеху, и политики уважали за простоту, мужество и мудрость.

Валентина Терешкова и вдова Нелли Кобзон.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кроме членов семьи Иосифа Давыдовича - вдовы Нелли Кобзон, сына Андрея, родной сестры певца Гелены Кандель, внуков - на церемонию открытия этого памятника прибыли Артур Чилингаров, Владимир Минин, Геннадий Онищенко, Анна Шатилова, Алексей Евсюков, Михаил Швыдкой...

Открытие мемориальной доски великому певцу на здании «Гнесинки»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Самый лучший участник нашего первого отряда космонавтов - это Иосиф Кобзон, мы дорожили дружбой с ним, - сказала, обращаясь к людям, собравшимся на Поварской, Валентина Терешкова, которая дружила певцом ещё с 60-х. - Он умел приходить на помощь и к тем, кто обращался даже с самой малой просьбой. Его доброта, щедрость, отношение к людям - хороший пример для всех нас. Мы будем помнить нашего дорогого друга Иосифа.

Открытие мемориальной доски великому певцу на здании «Гнесинки»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

...Многие в этот день пришли к «Гнесинке» с букетами - у стены с мемориальной доской выросла гора живых цветов.