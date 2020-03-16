2020-03-16T15:52:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Московские вузы из-за коронавируса перешли на дистанционное обучение

Публикуем список университетов, студенты которых могут учиться, не выходя из дома
Анастасия ВАРДАНЯН
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Столичные вузы переводят учащихся на дистанционное обучение.Столичные вузы переводят учащихся на дистанционное обучение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще на прошлой неделе Министерство науки выпустило рекомендацию о переводе студентов на дистанционное обучение с 16 марта. Это стало одной из мер по борьбе с коронавирусом. Также Минобрнауки поручило вузам предусмотреть возможность отправить отдельных студентов на каникулы. Для этого может потребоваться перевести их на обучение по индивидуальному учебному плану.

Однако решение осталось за ректорами. Часть из них уже выпустили указы о новом режиме работы. Одним из первых на дистанционное обучение перешел МГУ имени Ломоносова. Напомним, ранее вуз отправил на каникулы всех студентов из Китая.

Дистанционное обучение это совсем не каникулы. Так что студентам не стоит расслабляться. Учиться пусть и не в стенах университетов, но все-таки придется. Задания уже начали публиковать на официальных сайтах вузов, тут же можно посетить онлайн-лекции.

Напомним, ранее с 16 марта все школы Москвы и Подмосковья перешли на режим свободного посещения.

Публикуем список университетов, которые уже перешли дистанционное обучение:

МГУ имени Ломоносова

Российский экономический университет имени Плеханова

Университет нефти и газа имени Губкина

Московский авиационный институт

Государственный университет управления

МГТУ имени Баумана

Московский юридический университет имени Кутафина

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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