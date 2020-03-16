Московские вузы из-за коронавируса перешли на дистанционное обучение

Еще на прошлой неделе Министерство науки выпустило рекомендацию о переводе студентов на дистанционное обучение с 16 марта. Это стало одной из мер по борьбе с коронавирусом. Также Минобрнауки поручило вузам предусмотреть возможность отправить отдельных студентов на каникулы. Для этого может потребоваться перевести их на обучение по индивидуальному учебному плану.

Однако решение осталось за ректорами. Часть из них уже выпустили указы о новом режиме работы. Одним из первых на дистанционное обучение перешел МГУ имени Ломоносова. Напомним, ранее вуз отправил на каникулы всех студентов из Китая.

Дистанционное обучение это совсем не каникулы. Так что студентам не стоит расслабляться. Учиться пусть и не в стенах университетов, но все-таки придется. Задания уже начали публиковать на официальных сайтах вузов, тут же можно посетить онлайн-лекции.

Напомним, ранее с 16 марта все школы Москвы и Подмосковья перешли на режим свободного посещения.

Публикуем список университетов, которые уже перешли дистанционное обучение:

МГУ имени Ломоносова

Российский экономический университет имени Плеханова

Университет нефти и газа имени Губкина

Московский авиационный институт

Государственный университет управления

МГТУ имени Баумана

Московский юридический университет имени Кутафина