Пассажир из Иордании по пути в Москву хотел открыть кабину пилота, а потом разделся в самолете

Дебош с раздеванием устроил пассажир самолета рейсом Акаба-Москва. Казалось, что мужчина был сильно пьян. Вел себя неадекватно, пытался прорваться в кабину пилота, а потом разделся. Капитан судна был в шоке и, когда подлетали к Москве, вызвал на борт сотрудников полиции.

- Причиной вызова послужило сообщение командира воздушного судна о том, что в самолете находится неадекватный пассажир.

К моменту прибытия транспортных полицейских мужчина был спокоен, - рассказали в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

Полицейские выяснили, что 31-летний пассажир сам из Тульской области, летал в Иорданию на отдых. Когда самолет вылетел из Акабы пассажир вскочил со своего места. А во время набора высоты пассажирам нельзя ходить по салону. Бортпроводники пытались усадить мужчину. Но тот стал агрессивен, хотел прорваться в кабину пилотов, а затем предпринял попытку открыть один из выходов.

- У него не получилось, тогда мужчина оголился. Мы все говорили, чтобы он оделся. Но на замечания пассажиров и экипажа судна он не реагировал, - рассказал Александр, пассажир рейса Акаба-Москва.

Когда самолет совершил посадку в Домодедово, то мужчину доставили в дежурную часть. Он был направлен на медицинское освидетельствование.

- Алкогольного или наркотического опьянения не выявлено. Однако в отделе дознания ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Мужчине по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Российской Федерации грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишением свободы до пяти лет.