«О, как убийственно мы любим…»

Речь не о злонамеренных асоциальных типах, а о нормальных родителях. Не будем сомневаться в том, что 359 детей-пассажиров, которые, по данным Госавтоинспекции, в минувшем году погибли в ДТП, не дожив до 16-летия, были любимы своими родителями. Равно как и

11 007 раненых. Среди них 64 погибших, 1024 раненых детей-пассажиров в возрасте до 12 лет, которых перевозили без удерживающих устройств, не пристегнутых ремнями безопасности, - ведь наверняка их тоже любили! Впрочем, в эпикризах о любви не пишут. В основном о черепно-мозговых травмах в результате удара о лобовое стекло или препятствие сзади, о травмах позвоночника вследствие динамической нагрузки, о колото-резаных ранах, разрывах внутренних органов, остановке сердца… Страшно? Еще как! Страшно даже Главному государственному инспектору безопасности дорожного движения Российской Федерации Михаилу Черникову. Он в этом откровенно признается. И тут же добавляет, что сам по себе страх - эмоция неконструктивная. Ее надо осознать. И через это переосмыслить свое поведение за рулем.

Нельзя сказать, что процесс осознания стоит на месте. Активная пропаганда в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и усиление штрафных санкций за нарушение правил перевозки детей возымели действие. Сегодня, по данным соцопросов, более 76 процентов родителей-водителей используют детские удерживающие устройства. И автолюлька уже стала почти обязательным предметом набора, который готовят к выписке малыша из роддома. Почти, но все-таки не совсем. И остаются еще 24% процента родителей-водителей, которые пренебрегают автокреслами. Значит, в младшей группе риска остаются дети, чьи шансы на выживание в случае ДТП невелики.

Почему же их мамы и папы так упорно игнорируют элементарные правилами безопасности? Вот перечень наиболее распространенных причин, которые приводятся на родительских форумах в интернете.

Дорого!

Даже не будем говорить про то, что жизнь и здоровье ребенка дороже всего… Просто заметим, что штраф по ст. 12.23 часть 3 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей - это пятая часть стоимости простого, но удовлетворяющего современным требованиям безопасности кресла.

Я - опытный водитель

Опытный водитель как раз понимает, что на дороге случается всякое. Со встречной полосы в лоб может выскочить гонщик или на несчастливом перекрестке в бок врежется автомобиль, летящий на красный… И тут уж от ваших водительских навыков зависит немногое. Вы готовы доверить жизнь ребенка случаю?

Ехать недалеко

То есть вы не возите ребенка на дальние расстояния, а значит, в смертельной опасности он находится не два часа, а всего-то 20 минут. Но и этих минут достаточно, чтобы случилось непоправимое.

Ребенок хочет на ручки

В отличие от ребенка вы должны знать, что при столкновении на скорости всего 40 км/час его вес увеличивается почти в 35 раз. То есть годовалый малыш массой 10 кг приобретает вес слоненка - 350 кг. Ни мамины, ни даже папины руки его не удержат. А если сами не пристегнуты, так еще и расплющите его своим телом, вес которого также возрастет в 35 раз. С самыми маленькими трагедия может случиться и без аварии - достаточно резкого торможения. Кости черепа у грудничка еще мягкие, шейка и спинка слабые, а связки между позвонками такие тоненькие и непрочные, что малыш может просто «нырнуть» головкой и произойдет сотрясение головного мозга, а то и разрыв спинного. Кстати, кроме законов физики, существует и ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Из всего сказанного можно сделать только один вывод: автокресло - средство обеспечения безопасности при перевозке детей. Но это пассивная безопасность.

Госавтоинспекция напоминает, что при перевозке детей нужно грамотно выбирать скоростной режим, отказаться от опасных маневров... Подводя итоги минувшего года, Михаил Черников отметил, что «основными причинами ДТП, повлекшими гибель детей-пассажиров на загородных дорогах, остаются несоблюдение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения, а в черте городов и населенных пунктов - несоблюдение правил проезда перекрестков». Генерал-лейтенант подчернул, что необходимо воздействовать на сознание водителей. И тут не последнюю роль играет пропаганда. Но там, где речь идет о жизни детей, возможны и более радикальные меры. Есть, например, идея при нарушении ПДД присутствие детей в автомобиле рассматривать как отягчающее обстоятельство и наказывать водителя по максимуму. Впрочем, возможна ли кара более тяжелая, чем стать виновником гибели ребенка...

КОНКРЕТНО

Что надо сделать, чтобы автокресло защищало ребенка

1. Выбирать сертифицированное автокресло определенной возрастной группы. Автокресла-трансформеры, объединяющие несколько возрастных групп, служат дольше, но проигрывают и в безопасности, и в комфорте.

2. Выбирая автокресло, учитывать не только возраст, но и рост, и вес маленького пассажира.

3. Устанавливать автокресло строго в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией и учетом конструктивных особенностей автомобиля.

4. Автокресло для ребенка до года ставят против хода движения. Но лучше перевозить его в таком положении хотя бы до трех лет. Официально это не регламентировано. Но у малышей вероятность получить травму, сидя лицом по направлению движения, выше, чем сидя спиной.

5. Автокресло можно устанавливать и на заднее, и на переднее сиденье.

6. Детей, достигших 12 лет, можно перевозить с использованием ремней безопасности. Но помните: ремень рассчитан на рост не менее 150 см и вес не ниже 36 кг. Если ребенок ниже и легче, штатный ремень не только не защитит его, но и может дополнительно травмировать.

ЦИФРА НОМЕРА

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вероятность гибели среди детей грудного возраста при использовании автокресла снижается на 90%, а среди детей раннего возраста - на 54 - 80%.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».