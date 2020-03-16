15 минут покоя: лайфхак от многодетной мамы-кошки, как занять детей

О том, что жизнь родителей меняется после рождения детей, знает каждый. Тут уже не до личного пространства и свободного времени.. Мама и папа, точно супергерои, учатся жить в режиме многозадачности и предотвращать катастрофы мирового масштаба.

А чтобы освободить несколько минут и спокойно принять душ или привести себя в порядок, нужно регулярно придумывать новые способы занять потомство.

Если варианты закончились, то можно подсмотреть идеи у домашних питомцев. Вот лайфхак от четвероногой многодетной мамы, кошка точно знает, как временно отвлечь свою малышню и перевести дух, пишет Ридус.

Способ многодетной пушистой мамы прост, но гениален. Правда, людям нужно для начала обзавестись хвостом. Забавные действия кошки стали вирусными, набрав более 1,5 миллиона просмотров на сайте Imgur.

Многие мамы признаются в комментариях, что узнали себя: «Я обожаю момент, когда в кадр врывается третий котенок». Или вот: «Как же я ее понимаю, иногда просто хочется, чтобы тебя хотя бы часок никто не трогал».

Тех, кто осуждает действие родительницы, не нашлось: «Ой, на что мы только не идем ради такой желанной тишины!».