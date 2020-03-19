На грани ужаса: пять детективов, которые перевернут ваше сознание

В нашей подборке вы не найдете ни одного детектива с предсказуемым финалом. И ни одного, который можно было бы безмятежно отложить, чтобы отправиться в кровать. Каждый из этих романов надолго лишит вас сна, щекоча нервы и заставляя «серые клеточки» работать по полной: вы не сможете оторваться от книги, пока не дочитаете ее до конца. Но и после этого спокойный сон вернется к вам еще нескоро…

А. Дж. Финн «Женщина в окне»

Эта книга из тех, которые обманут с самого начала. Введут в заблуждение своей неторопливостью действия. Притворятся психологическим романом, семейной сагой, чтобы в самом конце раскрутить все, как волчок, в обратную сторону.

Анна Фокс - детский психолог, но сейчас ей самой нужна помощь психотерапевта. После череды трагических событий Анна страдает агорафобией - боязнью открытых пространств. Она никогда не выходит из дома, но тем не менее знает все о своих соседях. Да, она любит подглядывать за ними из окон.

Так, Анна становится свидетелем убийства в доме напротив. Но было ли оно на самом деле? И действительно ли у этой внешне респектабельной семьи новоселов есть страшные тайны или же это фантазии сумасшедшей алкоголички, мешающей психотропные препараты с красным вином и разговаривающей с призраками, как будто они живые люди?

В какой-то момент писатель, кажется, дает нам возможность догадаться, что же все-таки произошло, и плавно ведет к финалу. Но, когда на последних страницах весь сюжет переворачивается как карточный домик и при этом как пазл безупречно складывается в единое целое… вы чувствуете себя обманутыми. Но обманутыми идеально. Как то преступление, которое, кажется, все-таки было совершено в доме напротив.

Обычное окно для Анны становится единственной возможностью увидеть мир — как с хорошей его стороны, так и с преступной...Фото: Издательская Группа «Азбука-Аттикус».

Интересный факт: книгой заинтересовалась студия «Дисней». Фильм «Женщина в окне» выйдет на российские экраны в мае 2020 года. В ролях: Дженнифер Джейсон Ли, Гари Олдман, Уайатт Рассел, Джулианна Мур.

«В кухне я запиваю пилюли глотком мерло. Конечно, я понимаю обеспокоенность доктора Филдинга. Я знаю, что алкоголь - депрессант, поэтому плохо сочетается с депрессией. Ясное дело <…> Шоу также говорил, что алкоголь - это анестезия, позволяющая перенести операцию под названием «жизнь». Старый добрый Шоу. Так что перестань, Джулиан, это же не антибиотики. К тому же я мешаю лекарства с алкоголем уже почти год, и посмотри на меня теперь».

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Донато Карризи «Девушка в лабиринте»

13-летняя Саманта пала жертвой собственного кокетства. Девочка похищена, поиски безуспешны. Спустя пятнадцать лет ее обнаруживают на болотах голой со сломанной ногой. Опытный профайлер ведет Саманту вместе с читателем по закоулкам ее памяти, заставляя заново прожить ужас заключения в темном лабиринте и «игры» маньяка, ломающие психику и силу воли.

Вместе с историей Саманты мы параллельно проживаем судьбу детектива Бруно Генко. Смертельно больной человек идет по следу маньяка в маске, зная, что каждый день может стать последним. Но есть тайны прошлого, которые заставляют его цепляться за жизнь и настойчиво преследовать таинственного похитителя.

Идеальная история для любителей пощекотать нервы, приправленная изрядной долей натурализма, пороков и всего того темного, что есть в человеческой душе. Эта история заслужила право называться психологическим триллером. У вас точно не раз появится желание закрыть книгу, но вы этого не сделаете, потому что должны будете все же понять, из какой тьмы явился этот кролик Банни и не стал ли он сам чьей-то жертвой?..

Финал же максимально непредсказуем, иначе это не был бы Карризи. Но, чтобы понять его, нужно знать: «Девушка в лабиринте», несмотря на то что читается как самостоятельный детектив, - третья книга про сотрудницу отдела по розыску пропавших людей Милу Васкес. И пусть вас не обманывает, что это имя звучит в тексте первый раз лишь после двухсотой страницы.

И еще: после этой книги вы не сможете, как прежде, относиться к кроликам.

Кролики вообще-то милые зверьки. Но только не в книгах Карризи. Фото: Издательская Группа «Азбука-Аттикус».

Интересный факт: Донато Карризи выступил режиссером и сценаристом одноименного фильма, снятого по этой книге. Картина получила смешанные отзывы критиков, но зрители оценили актерскую игру блистательных Дастина Хоффмана и Тони Сервилло, а также идеально продуманные диалоги фильма.

«Им неведомо, что они монстры. Они считают себя нормальными людьми. Если вы ищете монстра, то никогда его не найдете. Если же предполагаете, что это обычный человек, такой, как мы с вами, какая-то надежда остается».

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Луиза Пенни «Убийственно тихая жизнь»

«Зло не выставляет себя напоказ и всегда имеет человеческое лицо, оно разделяет с нами постель и ест с нами за одним столом».

Эта фраза звучит практически в самом начале текста. Мало кто из читателей сразу зацепится за нее, а ведь именно она определит все развитие сюжета…

Книга «Убийственно тихая жизнь» - первая из серии о расследованиях старшего инспектора Армана Гамаша из полиции Квебека. Классическая история, которая сделала бы честь самой Агате Кристи. Тем, кто привык к динамическим детективам, сначала будет сложновато, но, поверьте, это философско-неторопливое развитие сюжета обманчиво. В отличие от других книг нашей подборки, Пенни во многом играет не на внешних, а на душевных уродствах.

Спокойное место, спокойное следствие, спокойный неторопливый полицейский - отчасти собирательный образ лучших классиков жанра Мегрэ и Пуаро. Ему, Арману Гармашу, и предстоит выяснить, кто убил бывшую учительницу Джейн Нил. И это окажется совсем непросто, ведь у пожилой женщины, кажется, не было ни одного врага. По крайней мере, все жители канадской деревушки Три Сосны клянутся: Джейн все любили и уважали. Но есть тело. И есть рана. Причем не ножевая, не огнестрельная. Джейн убили выстрелом из лука. Возможно, это несчастный случай на охоте или же покойница знала, что не все, кто улыбается в лицо, на самом деле рады ее видеть.

Обычная прогулка в лес стоила Джейн Нил жизни. Фото: Издательская Группа «Азбука-Аттикус».

Интересный факт: Луиза Пенни - единственный пятикратный обладатель (подряд) премии Агаты Кристи, которую уже более тридцати лет присуждают в области детективной и мистической литературы за произведения, написанные в классическом стиле. Ее дебютный роман про Гармаша тоже оказался сенсацией и удостоился премий John Creasy New Bloody Dagger, Arthur Ellis Award, Anthony Award, Dilys Award, Barry Award.

«Каждый день собачьей жизни Люси Джейн нарезала на завтрак банан ломтиками, и таинственным образом один ломтик падал на пол, где оставался всего одно мгновение - Люси тут же слизывала его. Каждое утро надежды Люси сбывались, и это подтверждало ее веру в то, что бог - старый и неловкий, что от него пахнет розами и он живет в кухне.

Но теперь это кончилось.

Люси знала, что ее бог умер. И теперь она знала, что чудо было не в банане, а в руке, его дающей».

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Франк Тилье «Лес теней»

Сразу честно предупредим: книга для тех, кто любит кровавые сюжеты и подробные описания злодейств. Жесткий 18+, после которого сны страшнее, чем после фильмов Хичкока. Да, Тилье - мастер «мясорубки», кровавых маньяков, садистов и психопатов, но здесь он превзошел сам себя.

И самое жуткое, что вы не сможете просто закрыть эту книгу и забыть о ней. Вам обязательно захочется дочитать ее, чтобы понять, кто же все-таки здесь настоящий маньяк.

Стержень сюжета во многом не нов: пятеро человек должны провести месяц в шале, стоящем в глухом заснеженном лесу. Основа этой компании Давид Миллер, в повседневной жизни «гример» трупов, грезит славой писателя.

Он с азартом берется за предложение престарелого миллиардера-инвалида воскресить на страницах книги серийного убийцу, известного под кличкой Палач-125. Главное условие - писать именно в этом шале.

Но, кажется, маньяк воскрес и в реальной жизни. И опасность грозит не только Миллеру, но и его семье…

Тилье в своей манере вплоть до финала удивляет читателей все новыми и новыми подробностями о маньяке, открывшем охоту. При этом Тилье превращает сюжет в театр экспериментов и манипуляций и выстраивает настолько непредсказуемый финал, что, уже закрыв книгу, ты пытаешь осознать все то, что сейчас прочитал.

Шале в глухом заснеженном лесу и маньяк, открывший охоту на его обитателей — все в лучших традициях Франка Тилье. Фото: Издательская Группа «Азбука-Аттикус».

Интересный факт: Франк Тилье по специальности инженер в области информатики. Писать детективы начал лишь в 2002 году. «Лес теней» - один из его ранних текстов, но на русский язык ее перевели только в 2019-м.

«Читатели - существа странные, - ответил он. - Они упиваются кровью, с ума сходят от самых страшных жестокостей, которых полно в грошовых книжонках... пока это не коснулось их самих. Они думают, что к ним эти зверства не имеют никакого отношения. Но вы попали в больное место, вы ткнули их носом в то, что они изо всех сил гонят от себя. В их собственную смерть, в реальность разложения тела».

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Жан-Кристоф Гранже «Последняя охота»

Блистательное возвращение легенды. Между первой и второй историями о полицейском Пьере Ньемане прошло двадцать лет. В далеком 1998-м именно «Багровые реки» принесли Гранже мировую литературную славу.

И вот он, Ньеман, снова в деле, и, кажется, его блестящие аналитические способности ничуть не потускнели за два десятилетия. Но формально, после тяжелого ранения, он депрессивный инвалид, он на скамейке запасных, в кадровом резерве. Впрочем, это не мешает начальству командировать его как «самого закаленного парижского сыщика» на помощь провинциальным жандармам. И теперь у Ньемана есть напарница - Ивана Богданович. На фоне Ньемана она олицетворяет второе десятилетие XXI века во всей красе: экозащитница, вегетарианка, свободно говорит на немецком и не расстается с айпадом.

В Черном Лесу идет охота. Звук рога - значит жертва убита! Только это не олень, и даже не кабан. Погиб владелец местных земель, мультимиллиардер Юрген фон Гейерсберг. Мало того, тело жертвы досталось следователям в очень необычном состоянии - выпотрошенное и обезглавленное. Голова лежит поодаль с веточкой дуба во рту. Внутренности «зверь» забрал с собой.

Надо найти его, как можно быстрее, потому что он открыл охоту не только на членов семьи Гейерсберга, но и на самих детективов…

Веточка дуба во рту жертвы — «фишка» убийцы. Но к чему этот тайный знак? Фото: Издательская Группа «Азбука-Аттикус».

Интересный факт: в первой экранизации «Багровых рек» Ньемана сыграл Жан Рено. Двадцать лет, читая о дотошном комиссаре, поклонники творчества Гранже видели перед собой этого блестящего французского актера. Но в сериале «Багровые реки», который вышел в 2018 году, роль детектива исполнил совсем другой актер - Оливье Маршаль, что вызвало недовольство у многих фанатов жанра.

«Лейтенант по наитию повернула голову к противоположному углу и увидела Ньемана, своего несчастного шефа, скорчившегося на полу, измученного, готового сдаться на милость своему страху. Ивана могла бы пристрелить одного или двух псов, но другие вцепятся ей в горло, и все будет кончено. Черные глаза масляно сверкали, мышцы перекатывались под шкурой, из пастей по розовым губам стекала белая пена».

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