Уколы без страха доступны каждому!
Десятки тысяч запросов в Яндексе «как поставить укол», говорят сами за себя. Действительно, делать укол кому-то страшно. И страх этот возникает непосредственно перед введением иглы. Слишком сильное нажатие, не тот угол наклона иглы… всё это приводит к тому, что возникают неприятные ощущения во время укола и после него.
Но теперь этот страх можно легко побороть с помощью инъектора «Динамика» - изделия медицинского назначения для внутримышечных инъекций. Прибор официально зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и имеет регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 29 января 2019 года № РЗН 2013/54
С его помощью вы сможете сами ставить уколы не только близкому человеку, но и себе. Вам не потребуются никакие специальные навыки, а сама процедура не вызовет болезненных ощущений и дискомфорта.
Для того, чтобы сделать инъекцию, нужно просто спустить курок и ввести раствор нажимая на поршень шприца.
Устройство максимально просто в использовании и идеально подходит для того, чтобы самостоятельно делать уколы себе и своим близким в любых условиях.
Инъектор «Динамика» это:
• Уколы без страха
• Возможность самостоятельно делать уколы, как себе, так и своим близким
• Устройство предназначено для использования с одноразовыми шприцами и зарегистрировано в Росздравнадзоре
Попробуйте и убедитесь, что ставить уколы проще, чем кажется.
Купить инъектор «Динамика» можно в аптеках вашего города.
Подробная информация на сайте производителя: https://www.dinamika.ru/
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