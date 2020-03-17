2020-03-17T11:19:59+03:00
Здоровье

Уколы без страха доступны каждому!

Сколько раз вы сталкивались с ситуацией, когда нужно сделать укол, а помочь некому?
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Десятки тысяч запросов в Яндексе «как поставить укол», говорят сами за себя. Действительно, делать укол кому-то страшно. И страх этот возникает непосредственно перед введением иглы. Слишком сильное нажатие, не тот угол наклона иглы… всё это приводит к тому, что возникают неприятные ощущения во время укола и после него.

Но теперь этот страх можно легко побороть с помощью инъектора «Динамика» - изделия медицинского назначения для внутримышечных инъекций. Прибор официально зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и имеет регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 29 января 2019 года № РЗН 2013/54

С его помощью вы сможете сами ставить уколы не только близкому человеку, но и себе. Вам не потребуются никакие специальные навыки, а сама процедура не вызовет болезненных ощущений и дискомфорта.

Для того, чтобы сделать инъекцию, нужно просто спустить курок и ввести раствор нажимая на поршень шприца.

Устройство максимально просто в использовании и идеально подходит для того, чтобы самостоятельно делать уколы себе и своим близким в любых условиях.

Инъектор «Динамика» это:

• Уколы без страха

• Возможность самостоятельно делать уколы, как себе, так и своим близким

• Устройство предназначено для использования с одноразовыми шприцами и зарегистрировано в Росздравнадзоре

Попробуйте и убедитесь, что ставить уколы проще, чем кажется.

Купить инъектор «Динамика» можно в аптеках вашего города.

Подробная информация на сайте производителя: https://www.dinamika.ru/

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