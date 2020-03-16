2020-03-16T18:14:23+03:00
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Выжить в карантине по коронавирусу: Культурно просвещаюсь... и не заражаюсь!

В какие театры и кинозалы можно сходить бесплатно и не выходя из дома
Анастасия ПЛЕШАКОВААнтонина ВЕТКИНА
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В какие театры и кинозалы можно сходить бесплатно и не выходя из домаВ какие театры и кинозалы можно сходить бесплатно и не выходя из домаФото: Shutterstock
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В театры Москвы — не вставая с дивана

Московские драматические театры пока работают в обычном режиме и не планируют отменять спектакли. Но многие директора отмечают снижение продаж на билеты. Публику просят сохранять спокойствие. На сайте театра им. Пушкина висит такое объявление: «В театре принимаются все необходимые санитарно-профилактические меры: уборка помещений с применением специальных дезинфицирующих средств проводится три раза в сутки; перила и дверные ручки обрабатываются каждый час; в ближайшее время будут установлены ультрафиолетовые бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха и диспенсеры с антисептиком для рук».

На самом деле посетить «храм культуры» можно не выходя из дома. Например, два главных «оперно-балетных» театра страны пока работают, но идти туда не обязательно - они бесплатно транслируют свои постановки онлайн.

Большой театр, 26 марта на Новой сцене – премьерный спектакль «Танцемания (сделано в Большом)». Те зрители, которые на карантине дома, смогут посмотреть трансляцию балетов на сайте театра. 29 марта - балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке Алексея Ратманского.

19 апреля – балет на музыку Габриэля Форе, Игоря Стравинского и Петра Чайковского «Драгоценности» в хореография Джорджа Баланчина.

Мариинский театр, 17 марта, 19.30 - Творческая мастерская молодых хореографов в рамках XIX Международного фестиваля балета «Мариинский». 22 марта, 19.00 - «Семь концертов для арфы с оркестром», Закрытие IV Международного фестиваля арфы «Северная лира».

Концертные залы Берлинской филармонии закрыты до 19 апреля, но появился бесплатный доступ ко всем архивным концертам.

Концертные залы Берлинской филармонии закрыты до 19 апреля, но появился бесплатный доступ ко всем архивным концертам.

Зарубежная опера на дом

В Европе и США из-за коронавируса закрылись все театры и концертные залы. Зато многие из них теперь бесплатно транслируют свои постановки и концерты. Можно сэкономить на авиабилетах и гостиницах и послушать Глюка и Берлиоза в исполнении лучших музыкантов мира!

1. Венская опера отменила все спектакли до 2 апреля. Но ждет вас на платформе. 16 марта в 19.00 по европейскому времени (21.00 мск) покажут оперу «Фальстаф»: 17 марта - «Трех сестер», 18 марта - «Валькирию».

2. С конца прошлой недели закрыты театры, музеи и оркестры Нью-Йорка. Но Метрополитен-опера запускает онлайн-трансляции с операми из архивов. Начало трансляций в 19.30 по нью-йоркскому времени (в 02.30 мск следующего дня), но доступны они будут еще 20 часов. 16 марта – «Кармен» с Элина Гаранча, 17 марта – «Богема» с Анджелой Георгиу. 18 марта «Трубадур» - запись 2015 года с Анной Нетребко и Дмитрием Хворостовским. Полное расписание здесь.

3. Концертные залы Берлинской филармонии закрыты до 19 апреля, но появился бесплатный доступ ко всем архивным концертам. Бесплатный доступ в цифровой концертный зал Берлинской филармонии открыт в течение 30 дней с момента регистрации. За это время можно послушать и посмотреть онлайн более 600 программ.

4. Дает бесплатный доступ к своим спектаклям и Баварская опера, подробности тут.

Лучшие фильмы и сериалы

В последнее время все самые интересные сериалы и фильмы показывают на платных видеосервисах. Из-за карантина какие-то из них работают бесплатно, другие за символические деньги. А на некоторых всегда был бесплатный период пользования в рекламных целях. Пользоваться этими сервисами можно как угодно: откройте сайт на компьютере или установите приложение на телефон или Smart-телевизор, зарегистрируйтесь и смотрите на здоровье.

Premier.one. Тут вас ждут нашумевшие «Эпидемия» (очень актуально!), «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мертвое озеро», «Секта». А также все развлекательные шоу канала ТНТ. Теперь бесплатно (хотя и было недорого: 29 р./мес.)!

Ivi.ru. Месяц подписного контента всего за 1 рубль. Библиотека огромная - тут и западные хиты, и наши сериалы и фильмы.

More.tv. Месяц бесплатно по промокоду SIDIMDOMA. Огромный ресурс с массой зарубежных и российских проектов.

Okko.tv. Неделя бесплатного пользования. Масса сериалов и фильмов на все вкусы.

Start.ru. Неделя бесплатного пользования. Главные козыри сервиса - «Шторм», «Содержанки», «Обычная женщина».

Важно! Даже для бесплатного просмотра сервис может при регистрации попросить данные вашей банковской карты. По истечении бесплатного периода с нее могут автоматически списать абонентскую плату за следующий месяц (в среднем 300-350 руб.). Если платная подписка вас не устраивает, удалите номер карты из личного кабинета видеосервиса в конце льготного периода.

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Вот какие меры будут приняты:

1. Россия закрывает границу с Белоруссией для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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