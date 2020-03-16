Выжить в карантине по коронавирусу: Культурно просвещаюсь... и не заражаюсь!

В театры Москвы — не вставая с дивана

Московские драматические театры пока работают в обычном режиме и не планируют отменять спектакли. Но многие директора отмечают снижение продаж на билеты. Публику просят сохранять спокойствие. На сайте театра им. Пушкина висит такое объявление: «В театре принимаются все необходимые санитарно-профилактические меры: уборка помещений с применением специальных дезинфицирующих средств проводится три раза в сутки; перила и дверные ручки обрабатываются каждый час; в ближайшее время будут установлены ультрафиолетовые бактерицидные облучатели для обеззараживания воздуха и диспенсеры с антисептиком для рук».

На самом деле посетить «храм культуры» можно не выходя из дома. Например, два главных «оперно-балетных» театра страны пока работают, но идти туда не обязательно - они бесплатно транслируют свои постановки онлайн.

Большой театр, 26 марта на Новой сцене – премьерный спектакль «Танцемания (сделано в Большом)». Те зрители, которые на карантине дома, смогут посмотреть трансляцию балетов на сайте театра. 29 марта - балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке Алексея Ратманского.

19 апреля – балет на музыку Габриэля Форе, Игоря Стравинского и Петра Чайковского «Драгоценности» в хореография Джорджа Баланчина.

Мариинский театр, 17 марта, 19.30 - Творческая мастерская молодых хореографов в рамках XIX Международного фестиваля балета «Мариинский». 22 марта, 19.00 - «Семь концертов для арфы с оркестром», Закрытие IV Международного фестиваля арфы «Северная лира».

Концертные залы Берлинской филармонии закрыты до 19 апреля, но появился бесплатный доступ ко всем архивным концертам.

Зарубежная опера на дом

В Европе и США из-за коронавируса закрылись все театры и концертные залы. Зато многие из них теперь бесплатно транслируют свои постановки и концерты. Можно сэкономить на авиабилетах и гостиницах и послушать Глюка и Берлиоза в исполнении лучших музыкантов мира!

1. Венская опера отменила все спектакли до 2 апреля. Но ждет вас на платформе. 16 марта в 19.00 по европейскому времени (21.00 мск) покажут оперу «Фальстаф»: 17 марта - «Трех сестер», 18 марта - «Валькирию».

2. С конца прошлой недели закрыты театры, музеи и оркестры Нью-Йорка. Но Метрополитен-опера запускает онлайн-трансляции с операми из архивов. Начало трансляций в 19.30 по нью-йоркскому времени (в 02.30 мск следующего дня), но доступны они будут еще 20 часов. 16 марта – «Кармен» с Элина Гаранча, 17 марта – «Богема» с Анджелой Георгиу. 18 марта «Трубадур» - запись 2015 года с Анной Нетребко и Дмитрием Хворостовским. Полное расписание здесь.

3. Концертные залы Берлинской филармонии закрыты до 19 апреля, но появился бесплатный доступ ко всем архивным концертам. Бесплатный доступ в цифровой концертный зал Берлинской филармонии открыт в течение 30 дней с момента регистрации. За это время можно послушать и посмотреть онлайн более 600 программ.

4. Дает бесплатный доступ к своим спектаклям и Баварская опера, подробности тут.

Лучшие фильмы и сериалы

В последнее время все самые интересные сериалы и фильмы показывают на платных видеосервисах. Из-за карантина какие-то из них работают бесплатно, другие за символические деньги. А на некоторых всегда был бесплатный период пользования в рекламных целях. Пользоваться этими сервисами можно как угодно: откройте сайт на компьютере или установите приложение на телефон или Smart-телевизор, зарегистрируйтесь и смотрите на здоровье.

Premier.one. Тут вас ждут нашумевшие «Эпидемия» (очень актуально!), «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Учителя», «Бихэппи», «Мертвое озеро», «Секта». А также все развлекательные шоу канала ТНТ. Теперь бесплатно (хотя и было недорого: 29 р./мес.)!

Ivi.ru. Месяц подписного контента всего за 1 рубль. Библиотека огромная - тут и западные хиты, и наши сериалы и фильмы.

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