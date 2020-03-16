2020-03-16T17:49:08+03:00
Общество

Нур-Султан стал столицей столиц

Участники ассамблеи крупнейших городов постсоветского пространства выбрали главный город Казахстана своим председателем
Станислав ВАРЫХАНОВ
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На прошлой неделе в Москве прошла очередная сессия Международной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) государств СНГ. Участники встречи единогласно решили, что в ближайшие четыре года городом-председателем МАГ будет Нур-Султан. Столица Казахстана является членом организации с 2004 года, а сама ассамблея основана в 1998 году органами исполнительной власти 7 столиц и 19 крупных городов 9 стран СНГ. Первым президентом МАГ был Юрий Лужков. Сегодня ассамблея включает 87 мегаполисов и городов с общим населением 56 млн человек, эта цифра превышает численность населения таких государств, как Испания.

МАГ создавалась для организации совместных действий в области социально-экономического развития городов и обмена опытом. Кроме того, решение властей более чем двух десятков столиц и крупных городов некогда единой страны о создании ассамблеи говорит о том, что, несмотря на политические проблемы и даже военные конфликты, омрачившие новейшую историю, народы стран СНГ далеки от желания выстроить стены и ощетиниться орудиями по периметрам новых государств, напротив того – мы сохраняем и желаем развивать «горизонтальные связи» с бывшими соотечественниками. Сегодня города-члены МАГ готовятся к празднованию 75-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Вот лишь некоторые из городов МАГ: Минск, Душанбе, Магадан, Могилев, Ереван, Грозный, Саратов, Тирасполь, Севастополь, Тверь, Улан-Удэ, Цхинвал, Санкт-Петербург, Алма-Ата, Батуми, Бишкек.

Ассамблея, проходившая в стенах Московского дома национальностей, собрала мэров столиц СНГ, глав крупнейших городов РФ, представителей ООН-Хабитат (программа ООН по населённым пунктам), руководителей профильных комитетов Госдумы, а также экспертов влиятельных межгородских объединений. Они рассказали об основных направлениях работы Международной Ассамблеи столиц и крупных городов, воплощённых в конкретных программах:

Программа «Город-городу» призвана содействовать обмену опытом в сфере интеграции и деловой кооперации в области устойчивого развития и функционирования жилищной сферы.

Программа «Горожане» координирует обмен опытом городских властей в социальной сфере, в пропаганде культурных и исторических ценностей населения городов. Основные направления программы - обеспечение комфортных условий жизни, включение активных граждан в процесс управления, социальная безопасность личности.

Программа «Электронный город» предусматривает развитие на базе электронного портала МАГ (см. контакты) межгородского и, в нашем случае, международного информационного взаимодействия во всех сферах городской жизни, подготовку на базе программ МАГ функциональных проектов, аналитических обзоров, продвижение информации делового характера, позволяющей экономить бюджетные средства.

Также в рамках сессии состоялась секция «Умный город: международный муниципальный опыт», и были подведены итоги и XII Международного смотра-конкурса лучших городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить».

Рассказывая о работе ассамблеи, заместитель акима столицы Казахстана Ермек Кизатов, отметил:

«Мы обсуждаем проблемы, относящиеся к сфере медицины, энергетики, информационного развития, транспорта. Председательство в МАГ предполагает координацию работы, нам есть чем поделиться, и есть чему учиться у других городов. За 22 года деятельности МАГ основное внимание уделялось развитию городов, жизнеобеспечению жителей, транспортно-коммуникационному развитию, национальным традициям. Сегодня приоритетным становится развитие цифровых технологий. Мы уделяем большое внимание новым вызовам в сфере экономики».

В видеообращении к участникам встречи аким Нур-Султана Алтай Кульгинов тепло поблагодарил коллег за их решение сделать столицу Казахстана городом-председателем МАГ. «Как показывает практика, высокий темп урбанизации ставит перед нами новые задачи. Цифровизация, в свою очередь, помогает осуществлять новые информационные проекты, способствующие развитию экономики и обеспечению жизнедеятельности городов. Конечно, у каждого из городов есть свой уникальный опыт, мы приложим максимальные усилия для обмена опытом в сфере цифровизации, новых технологий для того, чтобы создать комфортные условия в наших городах. Предлагаю следующую сессию МАГ провести у нас, в городе Нур-Султан», - сказал мэр казахстанской столицы.

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