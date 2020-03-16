Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: «Детям, проходящим длительное лечение в больницах, нужна возможность не разлучаться с близкими»

Это бесплатная семейная гостиница для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в ДРКБ. «Дом» дает возможность заболевшим детям не разлучаться с родными и близкими во время лечения: с момента открытия в 2013 году для более чем 10 600 родителей и детей он стал вторым домом. Этот проект – единственный в своем роде, он создает наиболее комфортные условия для проживания родителей на территории больницы.

Работники «Дома» провели для министра ознакомительную экскурсию, после которой Михаил Альбертович отметил абсолютно домашнюю атмосферу, царящую здесь: «Я согласен с мнением о том, что создание домашних условий совместного проживания для семьи и ребёнка во время его длительного пребывания в больнице благотворно влияет на процесс лечения, и я разделяю мнение о том, что на базе крупных региональных и федеральных медицинских центров должны быть созданы такие бесплатные или экономичные семейные гостиницы».

В «Дом вдали от дома» постоянно приезжают гости. Актёры, спортсмены, художники, музыканты, блогеры – все те, кто неравнодушен к судьбе детей, нуждающихся в поддержке – все они оставляют в «Доме» частичку душевного тепла. А врачи уверены в том, что эти встречи благотворно влияют на процесс реабилитации.

Сотрудники стараются комбинировать домашнюю атмосферу, тишину и покой с разнообразными развивающими и развлекающими программами: для детей проводятся мастер-классы, праздники, выездные мероприятия. Всё это кроме прочего ещё и мотивирует родителей, для поддержки психоэмоционального состояния которых благодаря врачам ДРКБ в «Доме» работает психологическая школа. А врачам, в свою очередь, тоже есть кому сказать «спасибо». Говорит Айрат Зиатдинов, главный врач ДРКБ МЗ РТ: «Мы благодарны Благотворительному Фонду «Дом Роналда Макдоналда» за создание бесплатной гостиницы на территории ДРКБ. Этот проект оказывает не только неоценимую поддержку семьям, создавая комфортные условия пребывания и возможность не разлучаться с ребёнком, но и оказывает значительный экономический эффект, помогая родителям экономить средства на проживании, а больнице даёт возможность увеличивать оборот коек и экономить трудозатраты медперсонала».

Бывают случаи, когда быть рядом с ребенком - жизненно необходимо. Во время тяжелого лечения нет ничего важнее, чем поддержка и забота близких. И эта гостиница на многие месяцы становится для них настоящим домом.