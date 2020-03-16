Главой госкомитета по внешнеэкономическим связям Башкирии назначена 26-летняя москвичка

Сегодня, 16 марта, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров объявил о назначении врио руководителя госкомитета по внешнеэкономическим связям. 26-летняя Маргарита Болычева из Москвы заменила на этом посту Руслана Мирсаяпова, который возглавил торговое представительство России в Азербайджане.

Маргарита Болычева признана одним из самых молодых региональных министров в России. Она родилась в 1993 году, окончила журфак МГУ и НИУ «Высшая школа экономики». Работала волонтером и организатором пресс-конференций на олимпийских и паралимпийских играх в Сочи. В 2017 году проходила стажировку в университете Швейцарии (Université de Lausanne Management).

В 2018 - 2019 годах работала в оргкомитете Ялтинского международного экономического форума. До назначения на пост главы госкомитета по внешнеэкономическим связям Башкирии Маргарита Болычева возглавляла уфимское АНО Конгресс-бюро «Офис группа».