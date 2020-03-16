2020-03-16T18:22:47+03:00
Спорт

Владелец «Спартака» Леонид Федун призвал досрочно завершить чемпионат России

И распределить итоговые места согласно нынешней таблице. УЕФА не против
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Леонид ФедунЛеонид ФедунФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский бизнесмен, владелец московского «Спартака» Леонид Федун предложил досрочно завершить чемпионат России по футболу за 8 туров до его окончания. «Я думаю, что сезон надо закрывать. Нужно подводить итоги де-факто, те, которые сейчас есть - условно говоря, «Зенит» - чемпион. Может быть, доиграть только Кубок России», - цитирует Федуна ТАСС.

«Краснодар» будет спорить с «Локо»

Если сезон завершить именно сейчас, то чемпионом России будет признан «Зенит». А вот со вторым местом будут споры. Оно дает право участвовать в групповой стадии Лиги чемпионов, а это значит, что клуб получит порядка 25-30 млн евро дополнительного дохода от УЕФА. На втрое место претендуют две команды – «Локомотив» и «Краснодар», у них одинаковое количество очков. Но «Локо» за счет дополнительных показателей опережают «быков».

Премьер-лига решение о продолжении или окончании сезона будет принимать 17 марта. Если предложение Леонида Федуна пройдет, то «Краснодар» получит «бронзу» и право играть в квалификации Лиги чемпионов. А «Ростов» и ЦСКА окажутся в Лиге Европы. Еще одно место в Лиге Европы должно отойти победителю Кубка России. Но если этот трофей возьмет «Зенит», у которого есть уже путевка в Лигу чемпионов, то в еврокубки попадает 6-я команда. На сегодняшний момент это московское «Динамо».

«Ахмат» вылетит? Или РПЛ «закроют»?

«Спартак» самого Федуна в таком случае останется без Европы. А Премьер-лигу покинут «Ахмат» и «Тамбов». В свою очередь «Крылья Советов» и «Рубин» ждут стыковые матчи с командами ФНЛ. Но очень может быть, что если чемпионат оборвут за 8 туров до окончания, Премьер-лигу «закроют» - то есть из нее никто не будет вылетать.

Такие случаи в истории уже были. В прошлом году за 6 туров до окончания перевали чемпионат Чили. Причиной стали массовые беспорядки и акции протеста в стране. Там тоже досрочно объявили чемпиона. Но чтобы никто не был обижен, худшие команды оставили в высшей лиге.

УЕФА скорее всего будет не против

Европейский футбольный союз свое отношение к таким предложениям выскажет во вторник, 17 марта. Но испанское издание AS утверждает, что УЕФА одобрит досрочные окончания чемпионатов в Европе, и будет готов считать чемпионами и участниками еврокубков нынешних лидеров турнирных таблиц. Помимо прочего, досрочное прекращение чемпионатов позволит УЕФА надеяться на проведение Евро-2020 в ранее намеченные сроки.

В любом случае РПЛ будет принимать решение 17 марта после видеоконференции УЕФА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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