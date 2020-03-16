2020-03-16T18:34:24+03:00
Экономика

Эксперт: из-за кризиса в России может разориться половина ресторанов

Общепит каждый день теряет обороты
Дмитрий КОЗУРОВ
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Член генерального совета Партии Роста, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Фото: Артем Геодакян/ТАССЧлен генерального совета Партии Роста, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, распространяется на многие сферы жизни. Так, ситуация у предприятий общественного питания ухудшается не по дням, а по часам.

- Если хорошие рестораны сегодня теряют 25% оборота, то не очень хорошие — уже 50%, - рассказал «Комсомольской правде» член генерального совета Партии Роста, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Главной статьей расходов предприятий общепита остается аренда, а также налоги и зарплаты персонала.

- В аэропортах, например, сейчас есть точки питания, которые оплачивают аренду в валюте, а оборот при этом упал на 90%. На зарплату людям просто нет денег. И занять их в банке невозможно, потому что кредит под 12% - это просто бессмысленно, - уверен Бухаров.

Он предлагает более радикальные меры, чем озвученная правительством отсрочка по налогам. Например, если кафе арендует помещение у государства, не брать плату до конца кризисной ситуации. А зарплату сотрудников предлагается освободить от налога на доходы физических лиц. При увольнении человека, ему следует выплатить зарплату за два месяца вперед.

- Если отрасль не спасти, она может потерять половину участников, а это неминуемые социальные последствия, - уверен Игорь Бухаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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