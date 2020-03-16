2020-03-16T18:35:28+03:00
Происшествия

«Не хотите в санаторий, тогда вам компенсация, диктуйте номер карты»: в Ессентуках арестовали мошенников, дуривших московских пенсионеров

Пятерых лже-сотрудников пенсионного фонда уже доставили в столицу, возбуждено уголовное дело
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
По решению суда все пятеро ближайшие два месяца проведут в СИЗОПо решению суда все пятеро ближайшие два месяца проведут в СИЗО
Изменить размер текста:

Чтобы выйти на след этой банды полиции столицы понадобилась помощь коллег из Ставропольского края, а также служб безопасности нескольких российских банков. Сработало: на днях в Ессентуках арестовали пятерых лже-сотрудников пенсионного фонда, которые крали деньги с банковских карт московских пенсионеров. Доверчивых стариков разводили по старой схеме.

На домашний телефон пенсионерам звонила женщина, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда Российской Федерации. Сначала она предлагала путевку в один из санаториев. А когда старики отказывались, сулила им денежную компенсацию. Для ее получения доверчивые москвичи диктовали номера своих банковских карт. Как вы уже догадались, сразу после этого деньги с их счетов исчезали. Пока в полиции два заявления от пострадавших, но, возможно, потерпевших будет больше.

- Пятеро подозреваемых на самолете доставлены в столицу. По имеющейся информации, двое соучастников арендовали квартиру, приобрели базу данных городских телефонных номеров и осуществляли переводы денежных средств. Их сообщницы звонили пожилым людям и под различными предлогами старались узнать реквизиты доступа к их банковских счетам, - рассказал «Комсомолке» Владимир Васенин, начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы. - Во время задержания злоумышленники пытались избавиться от улик. Однако в ходе обыска обнаружены и изъяты мобильные телефоны, банковские и сим-карты, а также электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ «Кража». По решению суда все пятеро ближайшие два месяца проведут в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Украине приостанавливается работа метро и междугороднее сообщение
Евросоюз закроет границы для иностранцев
Вологду и Череповец соединит четырехполосная трасса
Франция оштрафовала Apple на рекордные 1,1 миллиарда евро
МИД России направил Украине ноту из-за "шабаша" радикалов у посольства
Врачи рассказали, как избежать весенней депрессии
Герман Греф решил самоизолироваться после командировки в Европу
Минспорт отменил все международные спортивные мероприятия в России
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $30 впервые с 2016 года
На Украине расследуют дело о "политическом преследовании" Порошенко
КС: Закон о поправке в Конституцию соответствует основному закону страны
Даты проведения ЕГЭ изменят из-за коронавируса
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту вылетевших из Москвы самолетов
Коронавирус в России: число заразившихся возросло до 93 человек
Кремль рассчитывает, что Белоруссия с пониманием отнесется к закрытию границы
Россия и Япония разработали тест, который выявляет коронавирус за 30 минут
Колокольцев инспектирует ставропольскую полицию перед открытием туристического сезона
"Через неделю от снега не останется и следа". Метеорологи рассказали, когда потеплеет в Москве
Стоимость нефти марки Brent снизилась до четырехлетнего минимума
Эксперт объяснил, почему нет смысла паниковать из-за курса доллара
В Сети появилось видео появилось видео с очередями украинцев на границе с Польшей
Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы
Песков: В России нет причин для введения ЧС
Эксперты оценили убытки Голливуда из-за коронавируса
В России могут продлить школьные весенние каникулы из-за коронавируса
Ростуризм организовал горячую линию для россиян за рубежом
Грузия закрывает въезд для иностранцев и все горнолыжные курорты из-за коронавируса
В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей