«Не хотите в санаторий, тогда вам компенсация, диктуйте номер карты»: в Ессентуках арестовали мошенников, дуривших московских пенсионеров

Чтобы выйти на след этой банды полиции столицы понадобилась помощь коллег из Ставропольского края, а также служб безопасности нескольких российских банков. Сработало: на днях в Ессентуках арестовали пятерых лже-сотрудников пенсионного фонда, которые крали деньги с банковских карт московских пенсионеров. Доверчивых стариков разводили по старой схеме.

На домашний телефон пенсионерам звонила женщина, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда Российской Федерации. Сначала она предлагала путевку в один из санаториев. А когда старики отказывались, сулила им денежную компенсацию. Для ее получения доверчивые москвичи диктовали номера своих банковских карт. Как вы уже догадались, сразу после этого деньги с их счетов исчезали. Пока в полиции два заявления от пострадавших, но, возможно, потерпевших будет больше.

- Пятеро подозреваемых на самолете доставлены в столицу. По имеющейся информации, двое соучастников арендовали квартиру, приобрели базу данных городских телефонных номеров и осуществляли переводы денежных средств. Их сообщницы звонили пожилым людям и под различными предлогами старались узнать реквизиты доступа к их банковских счетам, - рассказал «Комсомолке» Владимир Васенин, начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы. - Во время задержания злоумышленники пытались избавиться от улик. Однако в ходе обыска обнаружены и изъяты мобильные телефоны, банковские и сим-карты, а также электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК РФ «Кража». По решению суда все пятеро ближайшие два месяца проведут в СИЗО.