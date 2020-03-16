2020-03-16T18:39:13+03:00
Политика

Путин наградил Ротенберга звездой героя

Героями труда стали монтажник и руководитель строительства Крымского моста
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин и Аркадий Ротенберг на Крымском мосту. Фото: Сергей Бобылев/ТАССВладимир Путин и Аркадий Ротенберг на Крымском мосту. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами строителей Крымского моста.

Орденами «За заслуги перед Отечеством» разных степеней, орденом Александра Невского и орденом Почета награждены несколько десятков человек, трудившихся над сооружением уникального моста. Среди них проектировщики, инженеры, сварщики, монтажники, машинисты, бетонщики.

Сразу двое удостоены высшего звания - Героя труда России. «За особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста» золотые звезды получат монтажник стальных и железобетонных конструкций Николай Зайков и руководитель строительства Аркадий Ротенберг.

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Почему Путин запустил поезд в Крым фразой Гагарина

Чтобы открыть железнодорожную часть Крымского моста, Владимиру Путину пришлось проделать замысловатый маршрут. Прилетев на самолете в Анапу, он на вертолете добрался до Керчи, где пересел в поезд, на котором вместе с рабочими-мостостроителями первым и опробовал железнодорожную часть моста. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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