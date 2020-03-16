2020-03-16T18:55:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Гадкий вирус, гадкий вирус, ты не вейся надо мной!

Хроники москвича, живущего в эпоху вируса. Для тех, кто совершенно правильно решил не выходить из дома [видео]
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
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Страшно? Да. Все мы живые люди, и оттого, что все вокруг только об этом вашем вирусе говорят, не по себе. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСССтрашно? Да. Все мы живые люди, и оттого, что все вокруг только об этом вашем вирусе говорят, не по себе. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Страшно? Да. Все мы живые люди, и оттого, что все вокруг только об этом вашем вирусе говорят, не по себе. Бр-р-р... Но работа есть работа, надо собраться с силами, натянуть шарф и вперед. В пасть вирусов, бактерий и истерически настроенных граждан.

В метро многие в масках. От чихающих шарахаются. Почему-то много детей. Видимо жертвы свободного посещения школы. Самые ответственные товарищи не снимают перчаток. Люди поддерживают друг другу двери локтями. Хороший знак. В глазах подозрительность - плохой. В обрывках разговоров: «мыть руки», «тушенка», «маски» и«трындец какой-то»...

Пассажиров меньше не стало, но все делают вид, что сохраняют вокруг необходимый метр личного пространства. Даже если в спину уперся чей-то рюкзак, на ногах баул с консервами, а на голове висит печального вида дама в мехах. Все равно хочется думать, что все эти люди никогда не были в Италии, не ели летучих мышей, а перед выходом из дома померили температуру...

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

Опасность кругом, конечно. Опаснее всего раскашляться в людном месте, мало не покажется. На улице спокойнее. Солнышко, снежок тает. С крыш капает... Нет, не капает. С крыш вдруг летят ошметки снега и отколотые сосульки. Наверху отчаянно шерудят лопатами гости столицы из Средней Азии. Внизу их лидер с мегафоном в руках заворожено следит на работой, то и дело отскакивая от белых снарядов. Ему не до меня. Спасаю себя сам, отскакивая на дорогу, там мчится то, что не должно мчаться по определению - снегоуборочная машина. Уворачиваюсь и от нее, пробегаю по катку-тротуару к другому дому, но тут тоже с крыш летят сосульки, уже без всякого руководства кого-либо с мегафоном. Влетаю в здание редакции, проезжаю скользящими ботинками по свежевымытому полу, и, к счастью, готов бояться короновируса дальше. На этот раз пронесло...

Мужчинам сложнее всего отказаться от рукопожатий. Все пытаются превратить этот дружелюбный акт в шутку. Вместо раскрытой ладони - кулак в кулак, соприкосновение локтями. Коленями. Многие после таких приветствий чувствуют себя избитыми. Некоторым такие жесты кажутся излишне интимными. Хорошо хоккеистам. Они клюшками здороваются. Так что если в ближайшее время в метро появятся люди с клюшками, у меня есть ответ почему.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

В целом, конечно, никто в угрозу вируса не верит. В шутку не здороваемся за руки. В целях экономии не ходим в супермаркеты. Просто для прикола раскупили маски и жидкость для мытья рук. Тушенка и макароны все равно же нужны были, да? Ну и на будущее пригодятся. Что там в кино делать, если сериалов кучу не успели посмотреть?

Нет, мы не паникуем. Но на душе тревожно. Удобнее всего было бы не жить какое-то время. Но это сложно. Так что срочно отказываемся от поедания летучих мышей, варим гречку и верим в лучшее!

Предупреждал о коронавирусе.Доктор Ли Вэньлян ещё в конце прошлого года предупреждал коллег о коронавирусе Но его не слушали. Более того, ему запретили «сеять панику»

ИСТОЧНИК KP.RU

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