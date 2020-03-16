2020-03-16T19:01:27+03:00
Общество

Бастрыкин предложил ввести для школьников форменную одежду

По мнению СК России это мера поможет дисциплинировать учеников и нивелировать их социальное расхождение
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Александр Бастрыкин. Фото: Михаил Метцель/ТАССАлександр Бастрыкин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В течение нескольких лет уровень преступности подростков снижался, однако в прошлом году спад незначительно замедлился.

Об этом говорили члены Научно-консультативного совета Следственного комитета России, которых Александр Бастрыкин собирает ежегодно, чтобы обсудить вопросы эффективности работы системы профилактики правонарушений, экстремистской деятельности и суицидов несовершеннолетних, а также исследования, посвященные позитивной социализации детей, студентов и кадет.

- В частности, если в 2015 году было направлено в суд 11358 уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, то в 2019 году их стало 8714, то есть на 24% меньше. Наибольшее количество таких преступлений совершается в Магаданской области, Республике Тыва, Забайкальском крае, Амурской, Курганской областях, - заявил в своем обращении Александр Бастрыкин.

Участники мероприятия привели данные исследований, согласно которым предпосылками к совершению преступлений становятся: трудности социализации несовершеннолетних, отсутствие навыков коммуникации, травля со стороны сверстников, невозможность достичь желаемого положения среди ровесников, семейные, психологические проблемы, большое количество свободного времени и, как следствие, влияние со стороны лиц, которые склоняют их к негативным проявлениям.

Причины такого поведения школьников порой кроются в банальных мелочах.

- Говоря о проблемах в подростковой среде, присутствующие также согласились с позицией председателя о целесообразности обязательного ношения форменной одежды школьниками, которая позволит не только дисциплинировать учеников, но и нивелировать социальное расхождение, что в отдельных ситуациях приводит к негативным последствиям, - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Напомнив о положительном опыте работы бывших военнослужащих с учащимися образовательных учреждений СК России, Александр Бастрыкин высказался за то, чтобы учебные заведения как можно чаще привлекали офицеров запаса для работы с учащимися. По мнению председателя, это позволило бы оградить детей от влияния криминала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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