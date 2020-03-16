Завод - городу: Как Металлоинвест помогает развивать городскую среду в Новотроицке

Новотроицк - важный промышленный город в Оренбургской области. Его сердце – предприятие компании «Металлоинвест» - Уральская Сталь. Оно не только обеспечивает рабочими местами жителей, но и вкладывается в развитие города.

934 миллиона рублей инвестиций

В начале марта Металлоинвест, правительство Оренбургской области и администрация Новотроицка утвердили программу мероприятий социально-экономического партнерства на 2020 год. Документ подписали губернатор региона Денис Паслер, генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и глава Новотроицка Дмитрий Буфетов.

- Наш приоритет – устойчивое развитие регионов, в которых работают наши предприятия, живут сотрудники и их семьи. Объединение ресурсов всех сторон позволяет эффективно решать задачи по повышению качества жизни в Новотроицке, - подчеркнул Андрей Варичев.

Инвестиции в развитие Новотроицка в 2020 году составят 934 млн рублей. Из них 503 млн рублей – вклад Оренбургской области, 381 млн рублей – Металлоинвеста, 50 млн рублей – Новотроицка. В приоритете - формирование комфортной городской среды, а также поддержка здравоохранения, образования и спорта.

- На комбинате работают более 9 тысяч человек. Уральская Сталь обеспечивает благосостояние более трети семей Новотроицка, вносит серьезный вклад в экономику региона. При поддержке Металлоинвеста предприятие развивается, стремится к экологичности производства, имеет перспективы укрепления позиций на рынке металлопродукции. – отметил Денис Паслер.

В частности, в рамках СЭП «Металлоинвест» инвестирует в строительство многофункционального спортивного комплекса. Будут продолжены ремонтные работы в ДЮСШ-1 и на стадионе «Юность», а также модернизация системы водоподготовки бассейна «Волна». Будет открыта Гимназия № 1 и продолжится капитальный ремонт Больницы скорой медицинской помощи. Компания также продолжит оказывать поддержку базовым учебным заведениям Уральской Стали - новотроицкому филиалу НИТУ «МИСиС» и новотроицкому политехническому колледжу.

Продолжится реализация культурных и спортивных проектов. Партнером Металлоинвеста в этой сфере выступает Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Фонд развивает культурную платформу «АРТ-ОКНО» в городах, в которых работают предприятия компании.

В рамках проекта «АРТ-ОКНО» 13 марта 2019 года в Оренбургском областном музее изобразительных искусств открылась выставка «Шедевры русской живописи из собрания отдела личных коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина». В экспозицию вошли 38 произведений художников русской школы XVIII–XX веков. Зрители увидят работы крупнейших мастеров русского искусства В.Л. Боровиковского, В.Г. Перова, И.И. Шишкина, Н.С. Гончаровой и других художников. Это первая масштабная выставка Пушкинского музея в Оренбургской области, приуроченная к 60-летнему юбилею Оренбургского областного музея изобразительных искусств.

“Город и комбинат идут нога в ногу”

Не удивительно, что отмечавшееся в марте 65-летие Уральской Стали - праздник буквально для всего города.

- Когда-то маленький рабочий посёлок создавался ради строительства большого предприятия. И с тех пор город и комбинат идут нога в ногу, - отметил глава Новотроицка Дмитрий Буфетов.

С заботой об экологии

Обновление произошло и на самом предприятии. Компания «Металлоинвест» в рамках комплексной программы стратегического развития Уральской Стали реконструировала дуговые сталеплавильные печи в электросталеплавильном цехе комбината.

Реконструкция была проведена по уникальной технологии гибкой модульной печи FMF, которая позволяет выплавлять сталь по конвертерному способу производства, без использования электродов и потребления электроэнергии. Эта технология не только экономична, но и экологична.

Металлоинвест инвестировал в проект около 1,1 млрд рублей.