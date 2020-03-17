Анекдоты: Испытатель телевизоров устроился еще и испытателем диванов и теперь пашет на две ставки
- Деньги есть?
- Нет.
- А если найду?
- Буду вам весьма признателен.
* * *
После того как встала на весы, я поняла... что на фантике слово «Коровка» - это не название, а предупреждение…
* * *
Кофе был настолько грубого помола, что утром послал всех по матушке…
* * *
- Дети, как вы представляете себе идеальную школу?
- Запертой, Марьванна.
* * *
Если о работе человека говорят «чувствуется школа», то, скорее всего, имеют в виду, что до института дело так и не дошло...
* * *
С каждым днем сервис на АЗС становится лучше. Я заправляюсь на тысячу рублей все быстрее и быстрее.
* * *
Провожая девушку до квартиры, Иван понял, чем закончится свидание, по надписям в подъезде.
* * *
В изучении английского есть момент, когда арабов в туротелях уже понимаешь, а англичан еще нет.
* * *
- Доктор, а вы сможете избавить меня от целлюлита?
- Нет, но я подскажу, где продаются дешевые леопардовые лосины.
* * *
Такое чувство, что надо мной папа Карло живет. Долго-долго сверлил, а теперь ребенок бегает.
* * *
- Вы знаете, Василий, вот положа руку на сердце...
- Петрович, убери руку с моей груди.
* * *
Плохо быть атеистом. Только решишь пожелать кому-нибудь сгореть в аду, как понимаешь, что ада нет!
* * *
- Ты алкоголик, как и твой папаша на пару с дедом! Чертова семейка!
- Я предпочитаю говорить «династия».
ИСТОЧНИК KP.RU