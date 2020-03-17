Анекдоты: Испытатель телевизоров устроился еще и испытателем диванов и теперь пашет на две ставки

- Деньги есть?

- Нет.

- А если найду?

- Буду вам весьма признателен.

* * *

После того как встала на весы, я поняла... что на фантике слово «Коровка» - это не название, а предупреждение…

* * *

Кофе был настолько грубого помола, что утром послал всех по матушке…

* * *

- Дети, как вы представляете себе идеальную школу?

- Запертой, Марьванна.

* * *

Если о работе человека говорят «чувствуется школа», то, скорее всего, имеют в виду, что до института дело так и не дошло...

* * *

С каждым днем сервис на АЗС становится лучше. Я заправляюсь на тысячу рублей все быстрее и быстрее.

* * *

Провожая девушку до квартиры, Иван понял, чем закончится свидание, по надписям в подъезде.

* * *

В изучении английского есть момент, когда арабов в туротелях уже понимаешь, а англичан еще нет.

* * *

- Доктор, а вы сможете избавить меня от целлюлита?

- Нет, но я подскажу, где продаются дешевые леопардовые лосины.

* * *

Такое чувство, что надо мной папа Карло живет. Долго-долго сверлил, а теперь ребенок бегает.

* * *

- Вы знаете, Василий, вот положа руку на сердце...

- Петрович, убери руку с моей груди.

* * *

Плохо быть атеистом. Только решишь пожелать кому-нибудь сгореть в аду, как понимаешь, что ада нет!

* * *

- Ты алкоголик, как и твой папаша на пару с дедом! Чертова семейка!

- Я предпочитаю говорить «династия».