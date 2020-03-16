Сергей Степашин: Валентину Терешкову защищать не надо. А поддержать - стоит. И я это сделал

- Сергей Вадимович, я с вами, если не возражаете, хотел по одной теме посоветоваться...

- Ну, Саш, давай...

- На днях я вот выдал публицистическую колонку «Терешкова - это Гагарин сегодня» - она вышла на сайте и она вышла в газете.

Ну, не то что в защиту, ее защищать не надо, Валентину Владимировну, правильно же?

- Ну, она ведь осталась из того - первого отряда - последней.

- И вот у меня здесь есть такая фраза: «...И еще - интересную подсказку выдал на днях другой мой Герой - Сергей Степашин: «А чего это оппозиция так всполошилась-то? Впереди четыре года. Готовьтесь!» Вы мне, по-моему, пару раз говорили об этом, да?

- Да, да, я еще вспомнил, что Борис Николаевич Ельцин, когда в свое время был еще оппозиционером, взял, да и выиграл выборы.

- И дальше я, оттолкнувшись от этой цитаты, написал - ищите нормального кандидата, я, может, тоже за него, если он меня устроит и будет лучше Путина, проголосую. У меня, мол, к Владимиру Владимировичу, может, тоже есть вопросы.

- Ну, самое интересное, что у тебя вопросы, конечно, к президенту есть, но он все время тебе на них отвечает, кстати. Тебе повезло просто в жизни.

- Что он отвечает? Ну, это правда.

- Это правда, да.

- Ну, я здесь - по поводу оппозиции - ничего не загнул?

- Да нет.

Ну, а что касается Валентины Терешковой... Ее защищать не надо. А вот поддержать - стоит. И я это сделал.

Я Валентине Владимировне в минувшее воскресенье позвонил, у меня с ней давнишние дружеские отношения…

Конечно, поддержал ее, сказал, чтобы она на тех, кто пытается наезжать, внимания не обращала.

У нас есть совместная программа…

- Интересно.

- Дело в том, что в Сербии - при моем участии - создана русская школа, она названа именем Валентины Владимировны Терешковой.

Там учатся ребята и из Сербии, и из Черногории, и русские, и сербы, и хорваты...

И вот мы с ней договорились - как закончится эта история с коронавирусом, обязательно поедем туда и займемся хорошей программой для детишек.

- Да? А когда вы туда собираетесь?

- Мы решили с ней осенью это сделать, съездить туда вместе. Я был там в ноябре прошлого года. Так что - и тебя возьмем с собой.

- Ой, класс! А я сегодня видел Валентину Владимировну, но не стал к ней подходить, как раз было открытие мемориальной доски Иосифу Кобзону в Гнесинке, и она - несмотря на занятость и очень сложное время - приехала.

- Молодец. Она, кстати, еще одно доброе дело сделала - защитила Волгу в районе Рыбинска от строительства целлюлозно-бумажного комбината, премьер Михаил Мишустин ее поддержал.

Вот тебе, пожалуйста, работа депутата, а некоторые еще говорят: дескать, чего там набирают пенсионеров в Думу! Да побольше бы таких пенсионеров в депутаты!

Сергей Степашин: «В воскресенье я позвонил Валентине Терешковой и поддержал ее» 00:00 00:00

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